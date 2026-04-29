«No ayuda a las pymes la presión de impuestos y tasas municipales»



La columna vertebral que genera trabajo, representada en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), llevó el pasado 21 de abril al Congreso de la Nación una batería de propuestas que buscan aliviar, sostener y preservar las pequeñas y medianas empresas que se nutren del mercado interno.



“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos trabajar en las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada. No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, manifestó el presidente de CAME, Ricardo Diab, y agregó: “La pequeña y mediana empresa es nuestro objetivo y estaremos con quienes tengan ese mismo objetivo”.



En ese sentido, uno de los reclamos fue un nuevo consenso fiscal que dé un marco de ordenamiento a los impuestos provinciales, entre ellos los Ingresos Brutos, y a las tasas municipales, además de la reducción de la presión fiscal a las pymes.



Al respecto, CAME propone que la capacitación sea un puente para cortar la brecha entre la informalidad y la formalidad. Por eso pidió que el Congreso acompañe la oferta de capacitación de la Escuela de Negocios de CAME, que apunta a mejorar la empleabilidad y la profesionalización de las pymes.

Como hombre de CAME y de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno (UCEP), Salvador Femenía analiza un presente cargado de turbulencias económicas y políticas. Como la macro de Milei sugiere poner blanco sobre negro lo que es la Argentina; se coloca muy arriba la bandera de vivir con lo nuestro mientras se pide dinero para pagar deudas, en la diaria el consumo decrece porque el poder adquisitivo cae ante una inflación medianamente controlada.



Así lo enunció en el Congreso el Presidente de CAME, Femenía habla del modelo Misiones que busca expandirse en el país, un nicho al que ninguna empresa quiere volver porque la carga tiende a un saqueo.



El otro eje mas cercano y que golpea a las pymes son las tasas, que solo preservan ese nombre para no llamarse impuestos.



Asegura Femenía: «Lo que está claro que tampoco ayuda a las pymes el nivel de tasas y el nivel de impuestos provinciales. Lo expresamos en la Cámara de Diputados, nos preocupa toda la cuestión tributaria. Dijimos que estamos de acuerdo que haya un nuevo consenso fiscal y con eso queremos decir que tiene que ser un acuerdo político, una política de Estado. Si el Estado nacional, en el hipotético caso que en el corto plazo empiece a bajar impuestos, como lo hizo con el impuesto PAIS, de poca ayuda será si como contrapartida aumenta la presión en la provincia y en los municipios. Entonces la cuenta nos sigue dando lo mismo».



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