«No hay democracia en Moreno, nadie puede contar lo que se vive en la escuela pública»

Enrique Elías, trabajador de la educación pública, formula denuncia: debió jubilarse para evitar el ataque que se conoce como sumario. La causa es palabra empeñada, pero la voz debe contemplar el aval de la jerarquía, fingir demencia y recordar el Morenazo.



Enrique Elías vivió el año 2001; también fue el hombre que abrazaba a familias de la comunidad cuando en Villanueva alumnos escolarizados perdían la vida en cuentas que desajustan la vida. Hablamos de una década y media atrás. «Pensar en 2001 y en este 2025, te puedo decir que estamos igual o peor en Villanueva. Hay un poco de asfalto y luz, pero hay cosas que se tocaron. Las instituciones se lumpenizaron y por lo tanto no cumplen sus roles. El rol de una escuela es aprender, enseñar, construir conocimiento, pero lo que hace es producir mano de obra barata y descartable porque no hay un proyecto educativo. Los sindicatos se convirtieron en secretarías del poder de turno. No hay democracia en la escuela pública, no hay democracia en Moreno, nadie puede contar lo que se vive en una escuela«.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: