«O no es muy inteligente o es corrupto»

La ex ministra de Relaciones Exteriores del actual gobierno habló en una cadena internacional sobre la situación global y surgió inevitablemente preguntas sobre el Presidente argentino y la causa $LIBRA. Diana Mondino sin rodeos respondió: «O no es muy inteligente o es una especie de corrupto».





Diana Mondino cuestionó que Javier Milei haya compartido el link de la criptomoneda, señaló que no debería haberlo hecho y dijo: "Alguien le debe haber contado y pensó que era buena idea". pic.twitter.com/zRXIa9af2k — Corta (@somoscorta) August 7, 2025



Mondino cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigada por estafa. Al plantear las dos posibilidades, «no muy inteligente o corrupto», la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.