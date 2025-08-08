«O no es muy inteligente o es corrupto»

La ex ministra de Relaciones Exteriores del actual gobierno habló en una cadena internacional sobre la situación global y surgió inevitablemente preguntas sobre el Presidente argentino y la causa $LIBRA. Diana Mondino sin rodeos respondió: «O no es muy inteligente o es una especie de corrupto».
Mondino cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigada por estafa. Al plantear las dos posibilidades, «no muy inteligente o corrupto», la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.
