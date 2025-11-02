Orgullo 2025: La verdadera libertad tomó las calles en Buenos Aires

La 34° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ desplegó un abanico de cuerpos e identidades en libertad, frente a un contexto de retrocesos y crueldad. Las calles del centro porteño se llenaron, una vez más, de cientos de miles de personas de a pie, activistas, infancias y familias que celebraron su existencia y reclamaron por una Argentina donde el Orgullo venza al odio.



“La verdadera libertad” y “¡Viva la libertad” fueron algunas frases que se repitieron en carteles y globos a lo largo y ancho de esta edición de la movilización más importante de la diversidad sexual en el país.



La nueva edición de la marcha fue casi una semana después del triunfo electoral del oficialismo. Al respecto, María Rachid, referente de la Federación Argentina LGBT, dijo: “Estoy convencida de que la mayoría de la sociedad en Argentina está a favor de nuestros derechos, a favor de las leyes que logramos con mucho Orgullo en nuestro país, a favor de los derechos de las personas con discapacidad, a favor de sostener dignamente el Garrahan. Esta marcha es una gran oportunidad para que, esa mayoría que estoy convencida sostiene todos estos valores, venga a expresarlo en las calles”.



“¡Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad!” fue la consigna principal – hubo otras 39- que impulsó la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, de la que participan más de 60 organizaciones.



Orgullo y celebración como respuesta política



¿Cómo hablar de celebración en estos tiempos? Los crímenes de odio y la violencia patriarcal vienen en aumento. Los discursos de odio cada vez son más virulentos. El gobierno ha criminalizado a las personas LGBT, desmantelado políticas públicas para la diversidad y recortado derechos a las juventudes trans. Y fue justamente la diversidad la protagonista de una de las movilizaciones más grandes contra el gobierno de Milei, la marcha antifascista en febrero, después de que en Davos el presidente equiparara homosexualidad con pedofilia.



“La diversidad se ha expresado a través de la celebración en muchas épocas hostiles. De hecho, la marcha del Orgullo nació a partir de una situación muy hostil que fue una razzia de la policía. Y aún esa primera marcha tuvo una cuota de celebración. Siempre hay cosas para celebrar aún en los peores momentos. Expresa esto de que el orgullo y la celebración es una respuesta política a la vergüenza que quieren imponernos algunos sectores minoritarios de la sociedad.”



