Para Trump el Presidente Milei merece la reelección

El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica brindó un respaldo extraordinario al mandatario argentino. Sostuvo que «Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”.



Ese posteo, previo al encuentro que sella al respaldo del Tesoro, carga un mensaje a los mercados más que a la política nacional donde «la gestión tambalea» e incluso en las huestes liberales – libertarias bancan a Milei pero piden la dimisión de Karina, un paso utópico porque la fórmula es «inescindible».



Donald eleva la autoestima de Milei y le dice que habrá 2027. Mucho antes se encuentra el 26 de octubre de 2025 y una elección crucial para el «León» ya que una derrota legislativa lo expondrá a un Congreso que ya demuestra la voluntad de sepultar la motosierra.



“Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente”, sostuvo Trump observando a Milei.



“Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”. Heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott (Tesoro de EEUU) está trabajando con su país para que tengan buena deuda (SIC) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez. Es para mi un honor apoyar al presidente y al próximo presidente de Argentina”, cerró uno de los líderes mundiales que elige salvar a Milei… ¿alcanzará?