Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 23 de septiembre de 2025

Para Trump el Presidente Milei merece la reelección

martes, 23 de septiembre de 2025 2 min de lectura

El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica brindó un respaldo extraordinario al mandatario argentino. Sostuvo que «Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”.


Ese posteo, previo al encuentro que sella al respaldo del Tesoro, carga un mensaje a los mercados más que a la política nacional donde «la gestión tambalea» e incluso en las huestes liberales – libertarias bancan a Milei pero piden la dimisión de Karina, un paso utópico porque la fórmula es «inescindible».


Donald eleva la autoestima de Milei y le dice que habrá 2027. Mucho antes se encuentra el 26 de octubre de 2025 y una elección crucial para el «León» ya que una derrota legislativa lo expondrá a un Congreso que ya demuestra la voluntad de sepultar la motosierra.


“Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente”, sostuvo Trump observando a Milei.


“Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”. Heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott (Tesoro de EEUU) está trabajando con su país para que tengan buena deuda (SIC) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez. Es para mi un honor apoyar al presidente y al próximo presidente de Argentina”, cerró uno de los líderes mundiales que elige salvar a Milei… ¿alcanzará?

FMI celebró respaldo de Estados Unidos a la Argentina

Jorge Taiana junto a Mariel, eventos locales y campaña nacional

Cae… la imagen de Milei

Sin justicia para Sergio, garantías para el policía asesino

Falsificación de informes sobre el agua en tres escuelas, negligencia y corrupción

Más de 30 mil personas disfrutaron del Festival Urbano de Moreno

«Queremos un partido radical que interpele la política local, basta de ser solo herramientas electorales»