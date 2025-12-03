ASUMIÓ LA NUEVA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN BONAERENSE –



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le tomó hoy juramento a Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación. Fue en el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°26 de San Vicente, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el director saliente, Alberto Sileoni; y el intendente local, Nicolás Mantegazza.



En ese marco, Kicillof destacó: “Lo que caracteriza al período que atravesamos y por el que vamos a continuar es la defensa irrestricta de la escuela pública: defenderla es seguir transformándola junto a quienes más la conocen, que son sus maestras y maestros, auxiliares, directivos, familias y estudiantes”.



“Le damos la bienvenida a Flavia Terigi, quien asume el desafío de trabajar para seguir mejorando la educación bonaerense e igualar las oportunidades de los jóvenes de toda la provincia”, expresó el Gobernador y añadió: “Tenemos la enorme tarea de planificar, pensar y diseñar políticas de cara a la sociedad y de una manera clara: caminando la provincia, visitando las escuelas y escuchando a sus protagonistas”.



Por su parte, Terigi señaló: “Agradezco al Gobernador que me ha propuesto para este cargo al que espero honrar con trabajo y dedicación: tengo un amplio acuerdo con la importancia inédita que el Gobierno provincial le ha dado a la educación y la orientación de su política educativa”.



“No queremos contribuir ni un poco a un país para pocos, individualista; vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de la educación de la provincia un lugar digno y justo para todos y todas”, indicó y manifestó: “Asumo un compromiso de escucha para pensar juntos las reformas que necesita la escuela para seguir garantizando el cumplimiento de derechos”.



Terigi es pedagoga formada en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales (FLACSO) y doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid). Desde 2022 se desempeñó como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y forma parte del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación.