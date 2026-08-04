Piden interpelar a María Giménez por el uso de recursos del Municipio en General Rodríguez



LLAMADO A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES –



El pedido de interpelación se inscribe en una serie de iniciativas impulsadas por bloques opositores durante la gestión de Mariel Fernández que no lograron prosperar.



En estos años, el oficialismo ha rechazado o desactivado distintos intentos de convocar a funcionarios del Departamento Ejecutivo para que brinden explicaciones en el recinto. El antecedente más reciente ocurrió tras la muerte del trabajador municipal Matías Castillón, cuando la oposición promovió la citación de la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez. Posteriormente, también se impulsó la interpelación de la intendenta Mariel Fernández. Ninguna de las dos convocatorias prosperó, luego de que el oficialismo desistiera de habilitar el tratamiento de esos pedidos.



Los antecedentes no juegan a favor de la iniciativa. Durante la gestión de Mariel Fernández, el oficialismo ha bloqueado o dejado sin efecto los distintos pedidos de interpelación promovidos por la oposición, por lo que el proyecto presentado ayer por el bloque de La Libertad Avanza parece encaminarse hacia el mismo destino. Sin embargo, la propuesta vuelve a instalar en el debate político e institucional un tema que trasciende la convocatoria a los funcionarios: el uso de recursos y estructuras del Estado municipal para fines partidarios, en este caso vinculados a la proyección política de la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez, en el distrito de General Rodríguez.



EL PROYECTO



El bloque de La Libertad Avanza en el Honorable Concejo Deliberante de Moreno presentó un proyecto para convocar a una sesión extraordinaria el próximo jueves con el objetivo de citar e interpelar a la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez, junto a otros dos funcionarios municipales, por el uso de recursos del Municipio de Moreno en actividades desarrolladas durante enero de 2026 en la ciudad de General Rodríguez.



La iniciativa también alcanza al subsecretario de Conservación de Espacios Verdes y Guardaparques, «El Mariscal» José Luis Barreiro, y a la subsesecretaria de Legal y Técnica, Natalia Magali Sosa, quienes, según el proyecto, habrían participado de hechos vinculados a la utilización de personal, maquinarias, materiales y bienes municipales en actividades ajenas a las funciones propias de la administración local y relacionadas con la proyección política de Giménez en el distrito vecino (NdR: tanto Barreiro como Sosa se dirigieron a Rodríguez cuando la situación ya había dejado detenidos).



En los fundamentos, el bloque sostiene que corresponde al Concejo Deliberante velar por el uso «correcto, transparente y legítimo» de los recursos públicos y advierte que, ante la gravedad de los hechos denunciados y la ausencia de explicaciones oficiales, resulta necesario requerir informes a los funcionarios involucrados.



El proyecto plantea que María Giménez, José Luis Barreiro y Natalia Magali Sosa comparezcan ante el cuerpo legislativo para brindar precisiones sobre lo ocurrido y explicar el destino de los bienes públicos que, presuntamente, habrían sido utilizados fuera del ámbito de las funciones municipales.



Además, la iniciativa solicita que los funcionarios informen si las actividades desarrolladas guardaban relación con tareas oficiales propias de sus respectivas áreas y si existen actuaciones administrativas, sumarios o investigaciones judiciales en curso destinadas a esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.



