Se aprobó el proyecto que regula la actividad de los acompañantes terapéuticos

DIPUTADOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES –

La Cámara de Diputados bonaerense, que preside Alexis Guerrera, aprobó una serie de proyectos, entre ellos la ley que otorga un marco normativo a la tarea de los acompañantes terapéuticos, jerarquizando su rol en el sistema de salud y en materia de derechos humanos. El proyecto completará su tratamiento en el Senado. Durante el debate parlamentario se aprobaron, además, más de 60 proyectos de ley.

La iniciativa unificada de los proyectos de las diputadas Alejandra Lordén, Laura Cano Kelly y Abigaíl Gómez, establece un marco normativo integral para la actividad profesional de los acompañantes terapéuticos en el área de la salud y los derechos humanos, jerarquizando dicha profesión.



Al respecto, la diputada Abigaíl Gómez expresó que esta iniciativa “es un reconocimiento a los profesionales y los beneficia, porque van a ser reconocidos con mucha más facilidad por parte de las obras sociales”.



Por su parte, la legisladora Laura Cano Kelly destacó que “los verdaderos autores de este proyecto son las y los acompañantes terapéuticos, que la vienen peleando desde hace muchos años. Esta ley los reconoce como trabajadores y profesionales, con sus competencias particulares, pero sobre todo reconoce derechos”.



“Estamos hablando de una demanda histórica de quienes día a día significan un apoyo fundamental para miles de personas. Sabemos el enorme trabajo que desempeñan, pero esos trabajadores sufren una precariedad extrema, situación que se agravó con el gobierno nacional, porque decidió que las personas con discapacidad y quienes los acompañan son un gasto”, manifestó Cano Kelly.



La otra autora del proyecto, la diputada Alejandra Lordén, agradeció a todos por el trabajo en conjunto “por entender que la vulnerabilidad de muchísimos pacientes no alcanzaba si no era con un profesional que brindara acompañamiento terapéutico, social y humano. Ese profesional no estaba jerarquizado, ni su actividad normada en la provincia de Buenos Aires”.



