Si Milei pierde las elecciones de octubre Trump no ayudará al gobierno argentino

Cumbre de Presidentes, visita mega oficial, rueda de prensa y el anfitrión dispara la frase que cae con fuerza en los mercados. Donald Trump fue tajante: «Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.



El presidente estadounidense se pronunció sobre las elecciones legislativas en Argentina. «La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo», sostuvo Trump.