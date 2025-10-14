Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 14 de octubre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Si Milei pierde las elecciones de octubre Trump no ayudará al gobierno argentino

martes, 14 de octubre de 2025 1 min de lectura

Cumbre de Presidentes, visita mega oficial, rueda de prensa y el anfitrión dispara la frase que cae con fuerza en los mercados. Donald Trump fue tajante: «Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.


El presidente estadounidense se pronunció sobre las elecciones legislativas en Argentina. «La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo», sostuvo Trump.

MÁS HISTORIAS

Moreno será sede del 3° Plenario del Consejo Regional de Discapacidad

«Ni la soja a China, tampoco IA norteamericana, un modelo nacional que recupere trabajo de calidad, la causa que nos hermane»

«Le pagamos a un Presidente para que cante mientras la gente se muere de hambre»

Te pueden interesar

La inflación de septiembre superó el 2 por ciento

«No hay democracia en Moreno, nadie puede contar lo que se vive en la escuela pública»

Una alumna de Moreno ganó las Olimpiadas de Lenguaje Tecnológico

ESPUNM, inscripción abierta a la educación pública, digna y de calidad