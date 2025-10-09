Silvio Rodríguez, el poeta cubano visita Moreno

Por generaciones, por siempre, la música y letra del trovador cubano abrirá mundos soñados, batallas a dar, palabras hecha música, abrazos eternos, revoluciones humanas. Ese hombre que vencerá al tiempo está de gira por la patria grande, nuestra Latinoamerica.



Sus pies tocaron el suelo argentino y hoy, 9 de octubre, Don Silvio Rodríguez desembarca en la casa común de Mariel Fernández, en ese lugar donde la mujer soñaba con construir futuro desde la resistencia.



Por razones de agenda y, comprendiendo la estatura cultural y política del ilustre visitante, el músico cubano hará su entrada al Centro Cultural La Chicharra en Cuartel V, donde lo esperan representantes de Abuelas de Plaza de Mayo quienes le harán entrega del pañuelo que es símbolo mundial.



Un coro barrial entonará canciones autóctonas y la Capitana de Moreno brindará una recepción discursiva y depositará en manos de Silvio Rodríguez un presente, obra y legado de Florencio Molina Campos. Todo esta guardado en la memoria y antes del mediodía la historia será contada con detalles y sin lujos.



Días y Flores… tal vez haya canto colectivo que vincule Moreno de la entrañable Cuba.