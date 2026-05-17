«Un trabajador de delivery de General Rodríguez sigue en la cárcel por protestar y lo tratan como un terrorista»



Repartidor habilitado de Pedidos Ya, Eneas Gallo (36 años), hombre simple, como los millones de invisibles que salen a la calle repudiando los despejos, la crueldad, los acuerdos que no requieren de gallos ni madrugadas. Desde el 18 de marzo la policía, la justicia, la corporación como engranaje del sistema de poder lo priva de su libertad por «haber participado de la marcha contra la Reforma Laboral» aplicándole el peso de tres artículos del Código Penal. Al igual que Eneas Gallo se encuentra Milton Tolomeo (39 años), operario de maestranza. Ambos alojados en el penal de Marcos Paz en buzones de máxima seguridad.



La última información de la causa señala que la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión peventiva de Tolomeo, no se expidió sobre Gallo.



Eneas es de General Rodríguez y recibe la asistencia legal del Dr. Siro Soto, joven abogado morenense que integra la Gremial de Abogados que habló con Desalambrar y afirmó: «Es lamentable la Argentina que tenemos porque realmente luchar o protestar hoy es un delito. Eneas está preso por ser un laburante, el mismo el juez ha ha considerado convertir la la detención en prisión preventiva por ser un laburante, por estar protestando y por ser pobre también, porque le dice que él no tiene arraigo porque es un trabajador de delivery».



¿Por esa razón no otorga la prisión domiciliaria?



Como no tiene un patrón físico que le esté diciendo dónde tiene que andar escupiendo sangre, el juez sentencia que «no tiene vínculo con ningún territorio y entonces hay un riesgo procesal de fuga. Así que si vos en algún momento levantaste tu cabeza porque estás indignado de la injusticia y aparte sos pobre, para esta justicia, que es racista y clasista, directamente hay peligro de fuga.



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