Una argentina en Nueva York: “Sin la educación gratuita gente trabajadora como yo nunca estaría acá”

Los National Book Awards son los premios más importantes de Estados Unidos y la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara resultó la ganadora en la categoría de «literatura traducida». El reconocimiento fue otorgado por We Are Green and Trembling, que es la versión en inglés de su novela Las niñas del naranjel.



La novela original fue publicada por Random House, y la traducción al inglés estuvo a cargo de la estadounidense Robin Myers.



Parada en el escenario, Gabriela Cabezón Cámara, puso el acento en la lengua natural: «Voy a hablar en español porque sé que a algunos fascistas no les gusta” como mensaje a Trump.



Luego sostuvo que “sin la educación pública y gratuita la gente de clase trabajadora como yo nunca jamás estaría acá”, explicó la ganadora del NBA, que estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Myers, que se encargó de traducir las palabras de la escritora argentinaal inglés, agradeció a la autora su “extraordinario libro” y su amistad.



Las niñas del naranjel recorre la violencia en los tiempos de la conquista de América. Antonio –que nació como Catalina de Erauso, la legendaria Monja Alférez que escapó del convento en el que permanecía recluida para enrolarse en una misión a América vestida con traje de soldado– huye en la selva con dos niñas guaraníes, Michi y y Mitãkuña, indómitas en su curiosidad y el afán por preguntarlo todo.



La novela de Cabezón Cámara se impuso a las otras finalistas: Triste tigre, de la francesa Neige Sinno; On the Calculation of Volume (Book III), de la danesa Solvej Balle; The Remembered Soldier, dela holandesa Anjet Daanje; y We Computers: A Ghazal Novel,del uzbeko Hamid Ismailov.