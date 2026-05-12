Llega la 2° edición de InnovaMAS: Laboratorio de Innovación Productiva

GACETILLA OFICIAL –
El Municipio de Moreno, en el marco de la segunda edición de InnovaMAS, realizará un Laboratorio de Innovación Productiva “Desafíos Reales, Soluciones Concretas”, una propuesta orientada a fortalecer el entramado productivo local a través de la innovación, la articulación institucional y el desarrollo tecnológico.
La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Industria y Comercio, tendrá lugar el próximo 28 de mayo desde las 9 horas en el Parque Industrial Moreno 2, ubicado en Ruta Provincial N° 24 entre Moliére y Conscripto Bernardi, en la localidad de Cuartel V. La jornada convocará a PyMEs, emprendedores, instituciones educativas, organismos tecnológicos y actores del ecosistema productivo con el objetivo de promover soluciones concretas para los desafíos de la producción local.
Durante el encuentro habrá charlas con especialistas en innovación, transformación digital y estrategias comerciales, además de espacios de intercambio y vinculación entre empresas, universidades y organismos técnicos. También se presentarán casos reales de empresas que accedieron a herramientas de financiamiento para potenciar sus proyectos productivos.
Uno de los ejes centrales será el Laboratorio de Innovación Productiva, donde se trabajará sobre desafíos concretos planteados por empresas locales junto a especialistas, instituciones tecnológicas y el sistema educativo. Además, se desarrollarán talleres con universidades y escuelas técnicas orientados a fortalecer la articulación entre formación y producción.
Participarán instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Fundación Argentina de Nanotecnología, universidades y escuelas técnicas, que compartirán herramientas, experiencias y propuestas de acompañamiento para el sector productivo.
Con estas acciones, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, la generación de conocimiento aplicado y la construcción de un ecosistema de innovación que impulse nuevas oportunidades para la industria local.
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