Un encuentro de 10

GACETILLA OFICIAL –



La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, recibió al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, recorrieron distintos espacios estratégicos del distrito vinculados al desarrollo productivo, la obra pública y el deporte. Durante la jornada también intercambiaron experiencias de gestión y abordaron políticas públicas orientadas al desarrollo de sus comunidades.



La recorrida comenzó en el Parque Industrial Moreno II, donde compartieron la experiencia de gestión que permitió consolidar uno de los principales polos productivos de la provincia de Buenos Aires. El predio genera más de 3 mil puestos de trabajo directos e indirectos y constituye una herramienta central para el fortalecimiento del entramado industrial del distrito.



Luego visitaron la Planta Asfáltica Municipal, una política impulsada por el Gobierno municipal que permite ejecutar obras de asfaltos con recursos propios y sostener el mejoramiento de la infraestructura urbana en distintos barrios del distrito.



Por último, recorrieron el Polideportivo Diego Armando Maradona, un espacio destinado a la recreación, la práctica deportiva y el desarrollo de competencias profesionales, que se consolidó como uno de los principales centros deportivos de Moreno.



“Conversamos sobre las políticas con las que construimos este parque, fortalecimos la industria y logramos que Moreno sea el desarrollo PyME más importante de la provincia de Buenos Aires. También compartimos cómo desarrollamos una política estratégica que nos permite asfaltar cuadras todos los días con recursos municipales, aun en este momento difícil del país. Además, mostramos espacios que construimos para la recreación y la práctica profesional del deporte, que nos generan mucho orgullo y felicidad”, expresó Mariel Fernández, y agregó: “Fue una muy buena oportunidad para intercambiar experiencias de gestión y compartir políticas con las que transformamos el municipio y la vida de nuestra comunidad”.



Participaron por el Municipio de San Vicente la vicepresidenta primera del Honorable Concejo Deliberante, Daniela Lassalle; el secretario de Producción, Nicolás Falcone; y el secretario de Planeamiento, Diego Di Stefano. Por el Municipio de Moreno estuvieron presentes la subsecretaria de Industria y Comercio, Vanesa Villar, y Laura Camps, integrante del equipo de Industria y Comercio.



