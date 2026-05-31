Del abuso sexual al abuso político

Hay una figura penal que ilustra esta situación: el abuso de posición dominante. Todo es abusado, hasta el extremo de que el planeta está al límite del abuso. Los poquísimos privilegiados preparan las maletas para la luna y para Marte. La Madre Tierra solo es interés para los originarios, que sufren de abuso sistemático.



https://pelotadetrapo.org.ar/del-abuso-sexual-al-abuso-politico/



Hemos dicho que la situación actual no es democrática. Su origen pudo serlo, si ampliamos el reduccionismo al sufragio universal, secreto y obligatorio. Pero cualquier proceso debe dar cuenta de su origen, su tránsito y su destino. Aunque el origen haya sido democrático, el destino puede ser totalmente reaccionario y anti democrático. Decretar que el origen sella el destino es una de las tantas trampas de las derechas. Y no solamente.



Me propongo en breves líneas intentar entender el origen del abuso político. Si lo bueno es breve es doblemente bueno, dicen que decía Gracian. En los tiempos actuales, si no es breve nunca sabrás si es bueno porque nadie lee ni escucha si dura más de 15 segundos. La comida chatarra dio paso a la comunicación chatarra y todo debe ser producido y consumido en breves intervalos de tiempo. He escrito sobre el abuso sexual del niño/niña al abuso político del adulto. Lo humano, demasiado humano, ha trastocado la sexualidad que para Freud es el placer ligado al cuerpo, en un instrumento para someter, torturar, disciplinar mentes y destruir cuerpos. Por eso la violación no es un acto sexual, sino que es un acto de abuso a través de la sexualidad. Lo cual no solamente es diferente, sino que es lo opuesto.



El que fuera juez, Rozanski, hizo una brillante intervención en el Senado en relación a la supuesta abundancia de denuncias de abuso sexual y el engendro conocido por Síndrome de Alienación Parental. Me sirve para pensar que en la actualidad padecemos el Síndrome de Alienación Gubernamental. He llamado a esto Alucinatorio Político Social. Lo peor es que no es la primera vez que la Alienación Gubernamental se hace ostensible y me temo que no será la última. O sea: sea sexual o político, la matriz que se repite es el abuso. Hay una figura penal que me parece que ilustra esta situación: el abuso de posición dominante. Todo es abusado, hasta el extremo de que el planeta está al límite del abuso. Los poquísimos privilegiados preparan las maletas para la luna y para Marte. La Madre Tierra solo es interés para los originarios, que sufren de abuso sistemático.



Una forma del abuso es ésta: A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia el presidente Javier Milei modificó la Ley de Identidad de Género (Ley 26743). Un decreto abusando de una Ley. No saben ni les interesa el tema de la Identidad, tampoco del Género, pero modifican la ley. Estamos en una situación en que las leyes son para vulnerar derechos. O sea: el origen está perdido, el destino es siniestro. Lo terrible es que el debate autodenominado político es apenas una rabieta partidaria. Y hay demasiada oposición oficialista.



¿Quién podrá ayudarnos? Nadie, con la excepción de nosotros/ nosotras mismas y mismos. El optimismo de la voluntad tendrá que sostener al pesimismo de la inteligencia.



Antonio Gramsci siempre tuvo razón.