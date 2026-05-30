San Miguel será sede provincial de la Copa Robótica Educabot 2026

La Municipalidad de San Miguel firmó un convenio esta semana con la empresa Educabot para realizar en el distrito la semifinal de la Copa Robótica Educabot 2026, un certamen educativo de alcance federal.



En este marco, se reunieron en la Usina Tecnológica (UTEC) el intendente de San Miguel, Jaime Méndez; el secretario de Educación y Trabajo, Andrés Lagalaye, y los CEO de Educabot, Micaela Unamuno y Felipe Herrera Zoppi, entre otras autoridades del municipio y la empresa.



Se trata de un certamen que busca promover el desarrollo de competencias en robótica, programación e inteligencia artificial, bajo un enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).



En esta instancia, participarán 147 escuelas, 280 equipos de estudiantes y docentes de toda la provincia de Buenos Aires. Además, dos equipos clasificarán a la final nacional que se realizará en Neuquén y el equipo ganador representará a la Argentina en el Mundial de Robótica First Global Challenge.