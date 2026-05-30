Mariel comprará 30 patrullas y un camión

CON FINANCIAMIENTO PROVINCIAL –



Mariel Fernández firmó un contrato de leasing para la compra de maquinarias, vehículos y equipamiento.



Fue un encuentro encabezado por Axel Kicillof y jefes comunales bonaerenses para acceder a financiamiento destinado a bienes de capital.



A través de la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los distritos acceden a financiación para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.



En esta ocasión firmaron los intendentes de General Madariaga, Esteban Santoro; de Moreno, Mariel Fernández; de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; de José C. Paz, Lorena Espina (interina); de Rauch, Maximiliano Suescun; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; y de General San Martín, Fernando Moreira.



El encuentro se realizó en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno bonaerense junto a intendentes e intendentas de distintos municipios que suscribieron convenios a través de la línea “Municipios 2026”, una herramienta financiera orientada a la compra de maquinarias, vehículos y equipamiento para seguridad, servicios urbanos y obra pública. Los contratos firmados en esta etapa superan los 4 mil millones de pesos.



En ese marco, Mariel Fernández expresó: “Nos alegra contar con esta herramienta financiera que nos va a permitir comprar 30 nuevas patrullas para fortalecer la Guardia Urbana Municipal y un camión para la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Celebramos que el Gobierno provincial sostenga este acompañamiento en este momento difícil del país y que la banca de la Provincia esté al servicio del pueblo”.



Durante la jornada, las autoridades provinciales remarcaron el rol de la banca pública para garantizar herramientas de financiamiento a los gobiernos locales frente al contexto de retracción económica y recorte de recursos nacionales