Walter Correa y Axel Kicillof cerraron el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo



El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo Walter Correa cerraron en Mar del Plata el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, que durante dos días reunió a más de seis mil participantes de sindicatos, cámaras empresarias, municipios, cooperativas, universidades, de la Pastoral Social y de organizaciones sociales.



El encuentro fue organizado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia y el CFI. En las 26 comisiones, se abordaron las diferentes situaciones que afectan al mundo del trabajo provocadas por las medidas de apertura y desregulación de la economía implementada por el gobierno nacional.



En el acto de cierre, el gobernador Axel Kicillof dijo que “por las políticas económicas del Gobierno nacional ya cerraron 24 mil empresas y se perdió medio millón de puestos de trabajo. Los únicos sectores que crecen son el primario y el financiero, que no generan empleo, mientras se desploman la industria, el comercio y la construcción”. “Destruir el trabajo formal y los ingresos no son efectos secundarios ni errores de cálculo: son las piezas centrales del modelo económico precarizador que impulsa Javier Milei”, agregó el Gobernador.



“Por eso, hoy el riesgo que enfrenta la Argentina es el ‘Riesgo Milei‘: el verdadero peligro es que el Presidente siga profundizando este desastre económico y se disponga a ejecutar su plan de destrucción más rápido y más profundo”, sostuvo el Gobernador, y añadió que “a contramano del mundo, tenemos al único Presidente que está rematando la industria nacional y los recursos estratégicos, diciéndole a las corporaciones de afuera que vengan y se lleven todo sin dejar nada para nuestro país”.



Por su parte Correa destacó que “en este Congreso participaron representantes de todos los sectores, del trabajo, de la industria, de la iglesia, quienes debatieron sobre el futuro del trabajo en la provincia y el país”. “Aquí hubo representación de las 24 provincias argentinas, con sus diferentes realidades porque este fue un congreso federal, no uno unitario”, concluyó Correa.



Primera sesión del Consejo Bonaerense del Trabajo



El Consejo Bonaerense del Trabajo, recientemente creado en el ámbito de la cartera laboral, sesionó por primera vez en Mar del Plata. Presidido por Walter Correa, contó con la participación de ministros provinciales, intendentes, funcionarios de las áreas de empleo y trabajo distritales, representantes de las tres centrales obreras, de UIPBA y CGERA por el sector empresario.



Creado por la Resolución Ministerial Nº37/2026, el Consejo tiene como finalidad participar del diseño de políticas públicas laborales con enfoque territorial, federal y participativo que promuevan el trabajo digno.



Durante la reunión, se realizó un homenaje a Juan José Mussi, ex jefe comunal de Berazategui recientemente fallecido, quien fue definido como “Maestro de Intendentes”.