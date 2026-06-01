Arranca junio y hay que tener más de 1000 pesos para viajar en colectivo

La Provincia sigue la línea por arriba del IPC del INDEC. Bajo presión por el desfinanciamiento nacional, la gestión Kicillof maniobra, y es literal. Desde mañana se aplica un 4,6 por ciento de aumento en las tarifas del servicio público de transporte, la fórmula de 2 puntos más que el último dato inflacionario.



El nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires establece que el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros pasa de $968,57 a $1.015,61.



Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, la tarifa sube de $1.089,64 a $1.142,55.



Para 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 a $1.269,50.



De 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para recorridos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02.



Quienes viajan sin la tarjeta SUBE pagarán $2.031,21 por el boleto mínimo.



