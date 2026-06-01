Myriam Bregman se consolida como la dirigente con mejor imagen

Por primera vez, la referente de la izquierda Myriam Bregman (PTS) aparece en la mayoría de las encuestas realizadas durante el mes de mayo como la política con mejor imágen del país. Este dato, que comenzó a aparecer en algunos estudios de opinión durante los meses de marzo y abril, es categórico en los sondeos del último mes. La consistencia entre consultoras de distinto signo ideológico es uno de los datos más significativos.



La valoración en aumento de Bregman y de la izquierda se da en medio de un creciente malestar por las condiciones sociales y económicas que padecen la mayoría de las familias trabajadoras del país, una caída de la legitimidad del gobierno nacional, y un peronismo que no logra construir un liderazgo ni una narrativa convincente. En este contexto, la referente del Frente de Izquierda aparece como una representante con credibilidad y coherencia, advirtiendo que la izquierda es una fuerza política que puede capitalizar en parte el actual desgaste del sistema político tradicional y el agotamiento de la sociedad ante el ajuste.



Qué dicen las encuestas



En Atlas Intel y Delfos, Myriam Bregman alcanza 46 y 47 puntos de imagen positiva respectivamente —niveles que ningún otro dirigente de la izquierda había registrado en estas mediciones—, superando a Kicillof (40 y 44) y muy por encima de Milei (38 y 34). En Mide y Opina Argentina, empata en el primer lugar con Kicillof, ambas con 45 y 43 puntos. En Tendencias y Zentrix roza los 43 y 45,9 puntos. Solo en Giaccobe —consultora de orientación oficialista— y en Synopsis aparece con guarismos más bajos, lo que refuerza por contraste la coherencia del resto de los datos.



El promedio de imagen positiva de Bregman entre todas las consultoras ronda el 42%, superando al de Kicillof (38,5%) y al del propio presidente Milei (37%). Se trata de un dato que habría sido impensable hace apenas un año y que marca un punto de inflexión en la dinámica electoral de la izquierda argentina.



De la imagen al apoyo político: el impacto en la intención de voto



El segundo dato que concentra la atención de los analistas es la traducción de ese crecimiento en imagen a la intención de voto. El fenómeno es incipiente pero consistente: la izquierda ya no puede ser ignorada en las proyecciones electorales.



Entre las consultoras que midieron intención de voto en mayo, Tendencias registra a Myriam Bregman con el 14,6% de intención de voto, el número más alto de todas las firmas relevadas. En el resto del espectro, los guarismos van del 9% al 12%, lo que da cuenta de una tendencia que excede cualquier metodología particular.



Delfos marca 9,4%, Isasi Burdman 9%, Mide 12%, Opina Argentina 9%, Synopsis 9,6% y VOZNA 9,3%. Cabe aclarar que ninguna de estas firmas es de orientación de izquierda, y sin embargo todas ubican al FITU en torno a los dos dígitos. La convergencia es elocuente.



FUENTE: LA IZQUIERDA DIARIO