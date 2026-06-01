Pettovello fue recibida por el papa León XIV a quien le entregó el documento «Museo de la Corrupción»



La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, saludó este lunes al papa León XIV durante una audiencia en el Vaticano, junto a ministros de Iberoamérica que participaron del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”.



Petovello saludó y se fotografió con el Pontífice en el marco de la visita al Vaticano que cumple desde hace días y como parte de la cual mantuvo conversaciones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.



La titular de Capital Humano se reunió además con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, un hombre considerado clave en el esquema del papa León XIV.



Pettovello viajó el lunes último sin comitiva rumbo a Italia y el miércoles fue recibida por el ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, junto a quien visitó los “Centros provinciales para la educación de adultos” y recorrió el ITS Academy Digital Lazio.



La ministra argentina mantuvo una nutrida agenda de encuentros relacionadas con actividad educativa, de trabajo, y sobre los avances de la Inteligencia Artificial en el marco de una convocatoria sobre ese tema realizada por el Vaticano.



Los encuentros de Pettovello estuvieron enmarcados por las fuertes versiones sobre una posible visita del Papa León XIV a la Argentina, sobre la cual el propio presidente Javier Milei estimó hace una semana que podría concretarse en noviembre de este año.



También le entregó un documento denominado “Museo de la Corrupción”, en el que se detallan irregularidades, sobreprecios y causas judiciales, vinculadas al manejo de programas sociales durante administraciones anteriores.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS