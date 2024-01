Una historia patriótica, anterior al nacimiento de Moreno

52 años antes de la creación del Partido de Moreno, el domingo 26 de enero de 1812, al frente de su ejército, transitó por el actual Acceso Oeste, cruzando el puente de Márquez, el entonces Coronel Manuel Belgrano, interesado en brindarle una enseña a la naciente Nación.

El mismo Belgrano, en su Diario de Marcha Hacia Rosario nos relata la travesía por el actual Partido de Moreno ”…Se batieron las tiendas a las tres de la tarde, y nos pusimos en marcha (desde Morón) a las cuatro y media de la tarde para pasar el puente de Márquez, llegamos a las siete y media habiendo hecho alto dos veces para dar alivio a la gente, el tiempo amenazaba, pero felizmente no ocurrió novedad y mejorada la noche, hubo retreta con la música, se cantó el Himno patriótico y todos se retiraron después de un viva general por la patria».

Lunes 27 «… A las cuatro de la mañana se tocó la diana, pero no pudimos ponernos en marcha hasta cerca de las seis, por las carretas, caminamos hasta la estancia de (Francisco) Álvarez a donde llegamos a las 9, no había más agua que la que suministraba el pozo de la casa. Se agotó y solo suministraba lodo líquido, el tiempo se presentó de tormenta, pero no llovió, toda la campaña que hemos recorrido es llana y propia para que maniobre la caballería, no hay leña ni agua, el ganado es escaso».

Martes 28 «…Entramos a la Villa de Luján a las 9 de la mañana, con banderas desplegadas».

En su afán de independencia y entusiasmado por la creación de la escarapela de su propio diseño, que el ejército a su mando usaba desde el día 23, ya en Rosario Manuel Belgrano, el jueves 27 de febrero de 1812 creó y enarboló por primera vez la bandera nacional, a la que hizo jurar lealtad a sus tropas.

Por su parte, el Primer Triunvirato por intereses de política internacional, desautorizó y prohibió a Belgrano el uso de la divisa patria.