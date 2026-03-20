Universidad: docentes que resisten ante una pérdida salarial superior al 50 por ciento



Razonable pensar de qué trata de la división de poderes y lo que representa una República.



Los /as docentes universitarios reconocen lo que logró la sociedad movilizada y la mayoría en el Congreso, al mismo tiempo que padecen el plan del Ejecutivo nacional que supera el desfinanciamiento sino que goza el desconocer la ley. Precisamente, para que el tiempo sea juez y parte, estudia poner en discusión un proyecto que sigue la ruta trazada: el ataque a las universidades es estratégico para Milei.



En diálogo con Desalambrar Tv, Pablo Chiesa, Secretario Adjunto de la Asociación de Docentes de la Universidad nacional de Moreno (ADUNM), habla de la «resistencia posible y del impacto en el cuerpo de trabajadores /as que en los últimos dos representó una pérdida salarial del 56 por ciento».



En un marzo de acciones, paros, asambleas y movilizaciones, Chiesa también aborda un tema principal: la organización y la representación, desde abajo que interpela a las dirigencias. El ajuste arranca en lo salarial y parece no tener techo ante una crisis institucional, tal vez la mas profunda y severa desde el regreso de la democracia:



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



