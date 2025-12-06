Viaje extraordinario hacia el cuerpo y alma de la ESPUNM… todos están invitados

La Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno es un proyecto en marcha, que desarrolla sentido, democracia, conocimiento, valores y pertenencia.



La ESPUNM lejos está de ser el problema de un conflicto terrenal. Por supuesto que ataque del gobierno de Mariel Fernández hacia la UNM dominó la agenda, pero los cimientos de una institución pública, de calidad e inclusiva, sostienen los resultados que deben conocerse en profundidad.



Directivos, docentes, alumnos /as y familias, interactúan en la construcción de un espacio popular pensado para niños /as, pibes /as de todas las localidades morenenses. Lo vivido y promovido se pudo apreciar y sentir durante dos jornadas, o 48 horas de sentimientos encontrados en la causa que abriga las mejores intenciones.



El viaje extraordinario por la escuela, que pertenece al pueblo morenense, no abreva en el romanticismo ni en lo idílico, simplemente es una muestra que lo público custodia y fomenta el respeto, la diversidad, el conocimiento, los derechos, la palabra, la libertad y, especialmente, una identidad que realiza los primeros trazos de una larga historia.



Claudio Fardelli, el Director, ofició de guía. Transitamos por cada espacio de la Feria 2025. En cada estación del viaje hubo testimonios. Alan Ferraro, Nicolás Tomizzi, Karina Sarro y Natalia Gonza, docentes de la ESPUNM, y los /as estudiantes Candela, Sancho, Román, Aleida y Lucía, todos juntos elaboraron un video que demuestra lo que es y representa la ESPUNM.

Aventura completa en Desalambrar Tv: