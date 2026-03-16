Walter Correa abrió la Cátedra libre de Filosofía y Doctrina Peronista



El líder del Movimiento Derecho al Futuro de Moreno, actual Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, protagonizó el pasado viernes 13 de marzo, en el Aula 10 del Edificio Sergio Karakachoff, ubicado en calle 48 entre 6 y 7, en la ciudad de La Plata, de la primera clase del ciclo académico 2026 de la cátedra libre de Filosofía y Doctrina Peronista de la Universidad Nacional de La Plata.



Durante la jornada, Correa disertó sobre “Reforma laboral, modelo sindical argentino y el rol del movimiento obrero en el país que viene. Columna vertebral del peronismo”, abordando los desafíos actuales del mundo del trabajo y la centralidad del movimiento obrero en la tradición política peronista.









Walter Correa fue reconocido por la casa de altos estudios como «profesor disertante».