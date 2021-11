“Con ese proceso que se hizo en el área de salud hubo muchos errores”

Los sueldos de los trabajadores y trabajadoras municipales necesitan una recomposición salarial, además de todo reconocimiento público que se pueda hacer por su labor para la comunidad de Moreno.

Su trabajo es constante, y hay quienes son beneficiarios por el alcance de la Carrera Socio Sanitaria que se comenzó a formar a partir de la firma del Convenio Colectivo de Trabajo que los ampara. Ariel González, Secretario Gremial de SITRAM confiado y con fe del trabajo que vienen haciendo el personal de recursos humanos, comprende la coyuntura y la realidad de los trabajadores. González entiende de aciertos y errores y explica que hay una “manera crítica pero constructiva, está en ellos escucharnos o no, creo que no hemos puesto nunca palos en la rueda, todo lo que planteamos es para el beneficio de las compañeras y compañeros municipales y siempre con la coherencia y razonabilidad de lo que llevamos se puede hacer”.

La Intendenta Municipal semanas atrás hizo un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de salud ¿no creés mejor que ese reconocimiento se vea reflejado en los salarios básicos de los trabajadores y trabajadoras que pusieron y siguen poniendo el cuerpo a la pandemia y sosteniendo el distrito?

El reconocimiento que se les hizo es algo que venimos peleando hace años, para que te des una idea con la gestión anterior logramos modificar apenas un poco y crear los escalafones de la carrera de salud que abarca profesionales técnicos, médicos y enfermeros, logramos ordenar los escalafones pero sabíamos que faltaba mucho, una de esas cosas era actualizar los sueldos básicos de los profesionales porque ellos entran en esa carrera por su formación, por lo tanto no cobran título. Esto que se hizo ahora intentó ser un paso más, que lo es, pero la verdad que muy cortito porque la idea era reconocerlo en los salarios y no lo lograron al menos con todos, lo que hicieron fue achicar la brecha y lo dejamos claro en la Junta de Ascenso y Calificaciones, lo dejamos claro en la Mesa Paritaria porque si bien se discutió, trajeron el trabajo hecho y no permitieron o no hicieron eco de las observaciones que hicimos entonces hasta hubo errores, hubo errores porque se perjudicó a compañeros jubilados que ahora hay que ver como el IPS lo ordena; y esto lo comento porque del IPS, sobre todo del área del municipio porque son compañeros y compañeras de Recursos Humanos que vienen haciendo un trabajo extraordinario, Jubilaciones era un área donde teníamos muchos problemas, pudimos mejorar el tema de jubilaciones en estos últimos años sobre todo por la carrera municipal y en la medida que la carrera municipal se vaya aplicando las jubilaciones mejorarán, y por eso rescato el trabajo que hacen los compañeros y compañeras del IPS del municipio pero con ese proceso que se hizo en el área de salud hubo muchos errores, perjudicaron a compañeros incluso a algunos se les bajóel sueldo, de manera leve, pero pasó. Entonces me parece que hay que sentarse, reveer y como bien decís vos con ese afán de querer hacer las cosas solos se hacen mal, entonces cuando nosotros nos sentamos en la Junta de Ascensos y Calificaciones, en las paritarias, si bien llevamos y discutimos generalmente, lo llevamos de una manera crítica pero constructiva. Está en ellos escucharnos o no, creo que no hemos puesto nunca palos en la rueda todo lo que planteamos es para el beneficio de las compañeras y compañeros municipales y siempre con la coherencia y razonabilidad de que lo que llevamos se puede hacer.