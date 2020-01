0 shares







POR LOS TRABAJADORES /AS DESPEDIDOS HACEN BLANCO EN MARIEL FERNÁNDEZ –

La iniciativa que el bloque completo de Juntos por el Cambio presentó ante la Secretaría del HCD llamando a sesión extraordinaria para el próximo viernes a las 10 horas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 68 inciso 5° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, toma cuerpo. A los ocho concejales que firmaron el dictamen se suman cuatro del Frente de Todos que responden a la conducción del ex intendente Walter Festa.

En un comunicado que lleva los nombres de los ediles Nadia Olea, Verónica Vendrell, Carola Hernández y Horacio Chiqué, del Frente de Todos, se fijan criterios casi insalvables con el gobierno de Mariel Fernández al decir que el Decreto 3077 es parte de la política de ajuste y persecución de la actual Intendenta. Agrega que desde el primer día acompañan, asesoran y se hacen cargo de los trabajadores/as damnificados. Indica que participaron de todas las reuniones pero “se agotaron las instancias de diálogo”. La carta pone en eje el hecho de ser militantes y subraya la enseñanza de Néstor y Cristina: “… jamás negociamos ni negociaremos nuestras convicciones”.

Para que la interna en el oficialismo escale algunos peldaños, los cuatro concejales /as del Frente de Todos vislumbran una comparación entre las políticas del ex presidente Macri y la actual Intendenta Mariel Fernández porque “entienden que la variable de ajuste son los trabajadores /as despedidos /as”.

Asumen el compromiso político de concurrir el próximo viernes a la sesión extraordinaria, lo que da hasta el momento el número de 12 concejales. Como hay tres dictámenes de la Comisión creada para evaluar el Decreto 3077, y por los antecedentes que existen en materia de interpretación, con un concejal /la más habría quórum para debatir en el recinto lo que hasta hoy no tiene informes, ni listados para analizar la naturaleza de un hecho político que tiene carácter de extraordinario.