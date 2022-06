“El gobierno de Moreno tiene la escuela del macrismo, vaciar al Estado para enriquecer a su organización”

Como olvidar el pedido cuando Mauricio Macri era Presidente de la Nación si los recursos para la asistencia social tenían en algunas organizaciones más llegada que en los Municipios (no amarillos). Inés Iglesias no olvida porque era la Secretaria de Desarrollo Social y la solicitud de ayuda (no para el municipio sino para aquellas estructuras que le pedían a la gestión) fue directa al Movimiento Evita. En el año 2018 Mariel Fernández le respondía a la funcionaria de un gobierno (Festa) que también integró:

Cuatro años después de aquellas declaraciones, Mariel Fernández es la Intendenta de Moreno.

Inés Iglesias es un cuadro del peronismo y repite sus conceptos con más fuerza porque la tercerización de los planes, pero más específicamente el accionar de algunos dirigentes sociales entró en conflicto desde la alta palabra de Cristina Fernández de Kirchner. La dirigenta de ANCLA Moreno y Peronismo de Moreno, marca una clara diferencia entre los beneficiarios y quienes conducen las organizaciones, como el caso del líder del Evita: «Emilio Pérsico en una entrevista que le hacen el año pasado el dice: ‘para nosotros fue muy fácil encontrarle la vuelta al macrismo y así fue que, acumulamos, crecimos’. Todas las organizaciones -eso no es verdad- solo los de la mesa de Stanley crecieron. No se preocupa en saber por qué crecieron, porque yo lo interpreto que en tiempo de macrismo crecieron por el fuerte desempleo que hubo, por la pobreza que aumentó, entonces obviamente las organizaciones crecen porque están necesitando de esa administración de recursos que, gracias a Macri, la comienzan a hacer«.

También como dique de contención, porque hablamos de un ajuste y creo que Cristina en el discurso también lo hace entrever, que fue el ajuste de Macri brutal, no se vio tanto en las calles porque crecieron las asistencias

Porque además otra lectura que uno puede hacer es si crecieron tanto quiere decir que para el macrismo no eran algo que pudiera atentar contra ese gobierno neoliberal, entonces crecieron. Ahora, el mismo Emilio Pérsico dice, con este gobierno, lo dice en una entrevista que hizo el año pasado, dice: con este gobierno nos están costando encontrar la vuelta porque como todo gobierno reformista, no dice peronista, reformista, nos está costando mucho, porque con los gobiernos reformistas nosotros desacumulamos, volvemos para atrás. Otra lectura equivocada ¿por qué vuelven para atrás? Deberían estar contentos de darse cuenta que la necesidad disminuye, hay más trabajo y entonces las organizaciones tienen que pensar que es el desafío que tienen ahora, qué otro rol, qué otra función pueden cumplir en la organización de una comunidad. No es como lo han hecho hasta ahora, por eso se acostumbraron a la administración de los recursos del Estado referidos a la asistencia. La otra idea que están manejando ahora las organizaciones es si lo dejan en manos de un Estado, viene un Estado que no es, supuestamente como este, que lo critican, pero no importa, y dice entonces vamos a correr riesgos porque va a quedar en manos otra vez del neoliberalismo, porque yo creo que están apostando a eso. Yo digo, ¿eso cómo se resuelve? ¿Tercerizando? ¿o se resuelve con una ley de asistencia? Que lo venimos charlando hace años, la ley no la quieren, va a costar que la quieran cierta clase de la política y cierta clase de organizaciones sociales ¿por qué? Porque lo que hacen es pasar de la informalidad de cómo administrar que es lo que está pidiendo Cristina, de cómo administrar, auditar, aplicar las políticas sociales referidas a la asistencia y le va a dar norma, le va a dar formas de ejercer esa política. Qué le toca al orden nacional, qué le toca al estado provincial y también qué a las organizaciones. Con respecto al tema del trabajo, justamente también están planteadas dos posiciones. Cristina habló de un Estado presente, no estúpido, como siente que por momentos es el nuestro. Entonces yo digo, en el caso del rol del Estado y en el tema del trabajo ellos tienen una postura muy diferente, para ellos les da lo mismo Estado que mercado. Viste que dijeron ninguno de los dos sirve, tenemos que ser las organizaciones las que asumamos el poder. Y en el caso del trabajo, ellos tienen una determinación que, es decir, aquí no se puede pensar más como país en la industrialización. Cuando hay áreas enormes como lo es la de la pesca, la de la minería, hay mil cosas como fuentes, posibilidades de industrialización que las dan por perdidas porque se han ubicado en el rol que el neoliberalismo le pide a nuestro país que es solo materia prima. Solo un trabajo informal. Entonces ellos sobre esa base, sobre esa afirmación de que no es posible pensar en recuperar el trabajo formal, el de asignación de derechos, de sindicalización, eso lo borran, entonces dicen economía popular. Y defienden y lo toman nuevamente como lo viejo, Cristina entra también en la cuestión de lo viejo, un planteo que está haciendo Cristina que dice el peronismo es trabajo. Porque está diciendo que el peronismo son derechos, no es informalidad, no es una desocupación disfrazada, eso es mentiroso, eso es lo que el neoliberalismo quiere de nosotros, que asumamos que lo único que podemos ofrecer a nuestro pueblo es un trabajo informal.

Por eso subrayo que es muy serio el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en esos seis minutos. Define mucho y mirando para acá, que es lo que me interesa, en Moreno, también define mucho.

Te digo una cosa, uno aprende de las experiencias. El dinero que se gastó en intentar desarrollar los microemprendimientos del tiempo de Menem/Duhaldismo con el ente que se creó para la provincia de Buenos Aires en particular para el conurbano, fueron millonarios. Eran millones por día que dedicaban a promover estos emprendimientos que son llamados hoy de economía popular. Decime qué quedó de eso, qué pasaba, y lo vimos, y acompañamos la formación de este tipo de emprendimientos. ¿Qué pasaba? Aquel grupo que armaba una pañalera, al momento de la comercialización venía la gran empresa con el pañal más barato y de mejor calidad y se quedaban con la pila de pañales que no podían ubicar en ningún lado. Hay tanta cosa para analizar de lo que se pretende en pensar qué pueda ser el futuro que es la economía popular. Esto no quiere decir que sea apoyen experiencias valiosas que se constituyan en pymes. El Estado ahora tiene que pensar en eso, en aportar a que esas pymes, esas industrias pequeñas funcionen y allí ir haciendo lo que se pretende, que está planteado, lo dijo Cristina, lo habló con un intendente, que es el paso que debemos dar, no es volver a acumular como lo hacían con el macrismo las organizaciones. No, tenemos que pensar que, justamente se tienen que ir achicando los planes, se tienen que ir achicando la economía informal para pasar a ser formal. Ese paso tenemos que dar y eso no es viejo. Esa afirmación es liberal, a muerte.

¿Y en Moreno siendo intendenta Mariel Fernández cuál es la obligación que tienen ustedes cuando Cristina dice ‘así no, esto no es peronismo’? ¿Cuánto alimenta esas declaraciones al Peronismo de Moreno?

Lo alimenta. Ayer tuvimos un plenario muy interesante y realmente las reflexiones que hacían los compañeros iban en la misma dirección que es primero tener convicción de que podemos constituirnos en una expresión alternativa que gane las próximas elecciones. Porque sabemos que, más allá de la cantidad de recursos con los que cuenta este municipio en este momento, la sensación es que hay un municipio que no es peronista, que no es peronista en este sentido. Que lo está vaciando, la idea de vaciamiento, de funciones que tienen que ser alimentadas y enriquecerse desde el Estado local que se encargó el macrismo de vaciar, tienen esa escuela, entonces la vacían, buscan enriquecer su organización con las cooperativas. Yo quiero dejar un último mensaje que es que acá no estamos hablando de los integrantes de las organizaciones que necesitan de ese plan y van al dirigente. Como dijo Cristina, el referente barrial que le da el alta o la baja. Eso lo están necesitando, pero a mí me gustaría que los dirigentes de las organizaciones le pregunten a sus bases, si tuvieras la posibilidad de tener un trabajo formal en una pyme, en una industria, si con todos los derechos, con un sindicato que te deba defender, ¿qué elegís? Y va a elegir el trabajo formal.