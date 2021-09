«El que no está de acuerdo con las políticas de Mariel que nos vote a nosotros porque somos peronistas y kirchneristas»

Carrera meteórica en la política. En menos de seis años ocupó dos cargos de peso, uno en el Departamento Ejecutivo de Walter Festa y luego una banca en el Congreso de la Nación argentina. Pero Romina Uhrig expresa, desde su saber y comprender, que este intento electoral de pelear un lugar en Concejo Deliberante es un comienzo más propio y cercano a su origen como militante kirchnerista peronista. Por eso alienta al corte de boleta en el tercer cuerpo de la boleta del Frente de Todos como parte de una estrategia donde no se divorcia ni rompe con la la línea nacional y provincial.

Desde el Encuentro Vecinal en Acción de Moreno (E.V.A) contesta las preguntas:

¿Escuchás decir que después de cuatro años de hacer un pésimo gobierno para qué se postulan de nuevo? ¿No lo escuchás en el ámbito de la política? ¿Qué respondés? Segunda pregunta, ¿no hay un sesgo casi machista incluso de algunos sectores hacia vos por ser la mujer de?

Si, primero que gobernó Walter, yo acompañé. Walter es Walter, yo soy yo y él que me conoce y muchos de los políticos que me conocen en Moreno lo saben. Acompañé y la verdad que no fue fácil, yo siempre digo que lo mejor es trabajar con el vecino y la vecina, y que el vecino y la vecina sepan la realidad de nuestro distrito.

¿No con las orgas?

Hay que trabajar con el vecino y la vecina. Yo esa parte que siempre, como digo con Walter tuvimos discusiones de este tipo, que fueron hoy lo que podemos ver reflejado, las personas que lo traicionaron y que él les brindó y les dio todo, yo no. Yo creo que hay que trabajar con los vecinos y las vecinas y con gente de buen corazón. Y en el momento que gobernó Walter, que yo estuve en la gestión y acompañé no fue fácil, imagínate que venía de gobernar Mariano West 20 años. Walter asume como intendente con un distrito, si lo vemos estructuralmente, destrozado, mires por donde lo mires, y económicamente también. Porque por ahí la gente obviamente ¿qué van a ver? Van a ver lo estructural, vos de una casa ves lo estructural, no ves la economía. Entonces todos los municipios no son iguales y por ahí la gente tampoco lo sabe. El Municipio de Moreno tiene un déficit fiscal de 44 millones mensuales, un déficit. Y aparte sumale a todo eso, teníamos Nación y Provincia que sabíamos que en ese momento gobernaba Macri y Vidal…

Esos 44 millones es lo que tendría el gobierno de Festa, hoy hay déficit, es lo que afirman las actuales autoridades del gobierno…

¿Te puedo responder lo del déficit? A nosotros nos costó tres años equilibrar el Municipio y eso se lo dejamos al actual gobierno y por eso no tiene déficit. Por ahí eso no se ve, esto es como una casa, por ahí en una casa lo que tenés que hacer primero es pagar las deudas y de ahí si vos pagás tus deudas, tenés que darle de comer a la familia y de ahí empezás a hacer obras. Acá si vos no pagás una deuda no te dan -para que la gente pueda entender- un crédito, un préstamo. De lo que nosotros recibíamos no llegábamos a pagarle a los municipales.

No llegaban a cubrir los gastos corrientes

No llegábamos… imagínate pagando una deuda que había quedado del gobierno anterior, y después pagarle a los municipales justamente con la co-participación que entraba al municipio no llegábamos. Y hoy tiene suerte la intendenta actual Mariel Fernández, que tiene un déficit en cero que es lo que está diciendo, obviamente es gracias a la gestión de Walter Festa y un gobierno actual de Nación y Provincia que acompañan.

Te pregunté por comentarios políticos acerca de función a partir de ser la mujer de, si no son machistas y descalificantes

Walter es Walter, yo soy yo. Él que me conoce sabe muy bien, él tiene sus pensamientos, tiene sus improntas, yo tengo la mía. Muchas veces he acompañado pensamientos de él, proyectos de él y otras veces no. Teníamos como pareja muchas agarradas con Walter, justamente una era de los políticos, que yo obviamente como mujer tengo olfato. Evita me acuerdo que siempre hablaba del olfato, y como mujer obviamente uno trata de cuidar y de decirlo. Hoy lo vio reflejado en muchos que lo traicionaron, que lloraban ese día, que daban la vida. Esa era una de las diferencias que teníamos con Walter, y muchísimas más. Hay muchos compañeros que dijeron “ella qué sabe de política si es nuevita”, te ningunean y la verdad que a mí me sorprende, me sorprenden ellos que tantos años en la política y se siguen quedando en la chiquitita, yo les diría que vayan a los barrios y a la calle, que ahí realmente hay que hacer política no en una mesa.

En este recorrido que estás haciendo, en la plaza, en los barrios ¿cómo busca Romina Uhrig el voto, pre candidata a concejal?

Habló mucho con la gente, imagínate que tengo 6 años de trabajo casi social. El voto yo lo busco diciendo la verdad, diciéndole la verdad al vecino, no mintiéndole y diciendo siempre lo que se puede y lo que no se puede. Prefiero ganar o perder diciendo la verdad.

¿Cuál es la verdad que hoy transmitís al vecino?

Que va a llevar muchos años para ver un Moreno que todos soñamos. Esto no es de un día para el otro, ahora el candidato que venga y que les diga que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, es mentira. Lamentablemente es mentira. Moreno quedó muy mal, tiene 184 kilómetros cuadrados, 16 mil cuadras, 4.000 asfaltadas y el resto todas destruidas, no tenemos un hospital provincial, no tenemos escuelas, jardines, iluminación, cloacas. A mí lo que me sorprende mucho es que todos se acuerdan de Festa, de los cuatro años, pero porque estuvimos con un gobierno que nos pegaba todo el tiempo, que salíamos en la tele todo el tiempo. Que nos daban con todo, con lo que no tenían, y que no se acuerden, esto no es por echar la culpa, pero que no se acuerden de la gestión del que gobernó 20 años. Porque si vemos, hay muchos que le dicen el peronismo… ¡no! Yo te digo un distrito acá cerca, Merlo, como ejemplo. Yo era de Malvinas Argentinas, gobernó el peronismo toda la vida, ahora fijémonos la persona que gobernó, no le echemos la culpa al peronismo.

Es una buena explicación, miremos a la persona que encarnaba el peronismo y qué pasó… también van a decir eso de Festa.

Sí, Festa gobernó cuatro años. Y esto no es tirar la pelota ni nada, esto es para que veamos todo y veamos la realidad. Festa gobernó cuatro años, con un gobierno nacional y provincial en contra, después de un intendente que gobernó 20 años, con un déficit de 44 millones mensuales, con un Moreno que hoy sigue obviamente destruido porque va a llevar años reconstruir, miremos todo eso.

La campaña es, entonces, como un relanzamiento

Nosotros a pesar de tener en contra todo, con todo lo que te nombré anteriormente, creo que hicimos más que la actual intendenta. Hoy soy diputada nacional, tenemos concejales adentro del HCD y sabemos todo el dinero y por compañeros intendentes, el dinero que le están enviando a la Intendenta. Yo te digo la verdad y de todo corazón, nosotros si hubiésemos estado, y me da mucha impotencia, no están haciendo nada, por eso le estamos pidiendo también que expliquen lo que están haciendo con el dinero que le están enviando de Nación y de Provincia.

¿Vos ponés un manto de sospecha ahí?

Por supuesto, no sabemos. Walter al mes ya había hecho la cuadra de los bomberos y eso que recibíamos ayuda de ningún lado. Eso fue pura gestión, fue gestión. Yo sé que la gente de Moreno está cansada, está harta, hoy no soportan a nadie. Está pero agotada y sí, se entiende. Se entiende todo esto. Yo siempre voy a estar a favor de la gente, pero la gente también tiene que ver esto, yo hoy no vengo a decir ni a defender algo que no se puede defender vengo a decir la verdad y la realidad, para mí y para muchos, es saber lo que está haciendo hoy Mariel, queremos saber, es muchísima plata y la verdad que no se está viendo.

¿La propuesta de ustedes es que corten boleta, no? Voten a Tolosa Paz, voten a los senadores pero abajo, le dan la boleta

Si, cortar boleta, acompañar el Frente de Todos que es lo que estamos haciendo pero acá en Moreno el que no está de acuerdo con las políticas de Mariel que nos acompañe a nosotros, en este caso, que somos peronistas, somos kirchneristas y somos, si vos ves nuestra boleta, todos compañeros, trabajadores sociales.

¿Los que no traicionar?

Justamente, es verdad, los que siempre estuvieron. Pero más allá, gente con buen corazón que eso es lo que importa. Nosotros nos fijamos en el corazón de las personas, a mí no me importa que tenga 20, 30, a mí me importa la calidad no la cantidad. Para sacar a Moreno adelante tenés que tener gente buena al lado, que realmente no se olviden de dónde vienen, que me parece que Mariel se olvidó de donde vino y que no utilice la necesidad de la gente que menos tiene. Y que no se beneficie de la gente que está padeciendo hoy todas estas necesidades, todo lo que está pasando, el hambre, el trabajo. La verdad que tenemos una lista hermosa, me siento orgullosa de esa lista.

