Graduados /as, la Universidad de Moreno avanza

El 19 de diciembre se se realizó la Ceremonia de Graduación y Acto Académico de entrega de Títulos Intermedios del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología.

Se entregaron 35 títulos de grado a estudiantes que concluyeron las obligaciones curriculares correspondientes a las carreras de Ingeniería en Electrónica, Licenciatura en Gestión Ambiental, Arquitectura y Licenciatura en Biotecnología. También, se entregaron 31 Títulos Intermedios de las Tecnicaturas Universitarias en Electrónica, Gestión Ambiental y Biotecnología.

Estuvieron presentes el Vicerrector Alejandro Robba, la Directora-Decana Decana Liliana Taramasso, y los Coordinadores-Vicedecanos de las carreras que conforman el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología: de la carrera de Ingeniería en Electrónica, Pedro Giuffrida; de la Licenciatura en Gestión Ambiental, Marcela Álvarez; de la carrera de Arquitectura, Daniel Etcheverry y de la Licenciatura en Biotecnología, Fernando Raibenberg.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Directora-Decana del Departamento, María Liliana Taramasso quien comenzó felicitando a los graduados y dándoles la bienvenida a esta ceremonia, continuó diciendo: “es un gran honor y una gran emoción para todos y todas, como parte de esta comunidad universitaria, concluir su formación en este acto que materializa la meta de cada uno y cada una, de los y las que hoy reciben su título”.

En el cierre de su discurso se refirió a los graduados: “Hay que seguir construyendo, ampliando y conquistando derechos, ejerciendo sus profesiones y regresando a la universidad en otros roles. Les deseo las mejores experiencias laborales para representar lo mejor de lo aprendido y de la institución, haciendo nuestra contribución desde la ciencia y la tecnología, con el fin de mejorar calidad de vida de Moreno, de la provincia, de la patria, de Latinoamérica y del mundo”.

Miriam Elisabet Okroglic, reciente egresada de la Licenciatura en Gestión Ambiental, les dedicó unas palabras a los flamantes graduados: “Este es el fruto del esfuerzo y empeño que cada puso en su carrera, pasando materias durísimas y pasando otras que hicieron que nos enamoráramos de nuestra futura profesión. Es fruto de internet que nos conectó en pandemia y es fruto de habernos encontrado con compañeros y compañeras que nos dieron una mano cuando queríamos dejar todo. No hay palabras que transmitan lo que sentimos en este momento, acá no termina nada, comienza una nueva etapa».

Para finalizar continuó: “Si creemos en lo que decimos y en lo que hacemos seremos más efectivos y auténticos en el ejercicio de la profesión que elegimos. Tenemos que estar abiertos a formar nuevos equipos, a vivir nuevas experiencias, a equivocarnos para aprender, siempre llevando la lección de humildad y respeto con la que nuestros profesores nos guiaron. Todo esto no sería posible si la Universidad Nacional de Moreno no estuviera acá para darnos la oportunidad de crecer como personas y como profesionales”.



Para finalizar la ceremonia, el Vicerrector Alejandro Robba se dirigió a los graduados: “A quienes que hoy reciben su título de grado, les decimos que tienen las puertas de la universidad siguen abiertas. No es un final, es solo el principio de su vida profesional. La universidad los seguirá acompañando con nuevas ofertas educativas y las actividades de extensión y de investigación. Recuerden que cuando ustedes juran, en ese acto solemne, también se comprometen a ser hombres y mujeres socialmente responsables no solo en su profesión, sino en todas las acciones de su vida”. Concluyó: “Como vimos en todo el proceso que vivió nuestra selección de futbol, ante la adversidad tenemos que poner más energía, comprometernos aun mas y ser humildes. Disfrutemos de este acto de hoy con solemnidad, humildad, respeto y, por supuesto, amor a la camiseta, que es nuestra hermosa República Argentina”.



Graduados y estudiantes de la UNM que recibieron su título de grado y pregrado, nos contaron su experiencia:

Fabián Marcelo Ortuzar – Ingeniero en Electrónica

“Fue muy difícil porque empecé a los 42 años en el 2011. Tengo hijos y esposa, fue todo un desafío, pero tengo la ventaja de vivir a 5 cuadras. ¡Mí hijo está en el 50 % de la carrera! Ya hace siete años que trabajo en Telecentro como ingeniero a pesar de no haberme recibido, también tengo un taller de electrónica hace 20 años y soy ayudante de Análisis Matemático I en la UNM. Doy cursos de electricidad en cooperativas, todo mejora por ser ingeniero. Lo que más destaco de la UNM es cuánta gente va a encontrar un futuro como el que encontré yo.”



Silvana Camila Julieta Barcos – Técnica Universitaria en Gestión Ambiental



“La cursada de la carrera me resultó buena, en lo particular me fue más larga por cuestiones laborales y por la crianza de mis hijos. Pero estoy muy contenta de haber llegado y quiero seguir por más. Mí expectativa es poder graduarme, obviamente, y continuar formándome en la materia relacionada a los aspectos de la carrera que más me gustaron.”



Aylén Magalí Robles – Licenciada en Biotecnología



“Espero, en los próximos 5 años, recibirme de doctora en farmacia y bioquímica. A principio de este año, antes de rendir mí último final, nos enteramos que gané una beca doctoral CONICET, siendo la primera becaria doctoral CONICET por la UNM. Así que actualmente estoy trabajando en investigación en el área de química aplicada al diagnóstico. El excelente cuerpo docente, buenos como profesionales y en calidad humana, me hizo dar cuenta de lo importante que es la educación pública, muchos de nosotros no sabemos si hubiéramos podido haber estudiado una carrera sin esta enorme oportunidad que es la UNM. Por eso siempre estaré muy agradecida con mi casa de estudios.”



Silvia Daniela Pereyra – Arquitecta



“Mi expectativa a futuro es seguir aprendiendo, estos últimos meses mi desarrollo profesional creció y espero poder continuar así. Uno de mis sueños es formar parte de la familia UNM. Devolver un poco de todo ese cariño y apoyo que recibimos todos estos años. Poder formar parte del cuerpo docente, acompañar los sueños de lxs nuevos ingresantes y nutrirme también de nuevas formas de pensar. En el intercambio está el aprendizaje, este es uno de los motivos que hacen que este muy orgullosa de haber transitado la carrera en esta universidad tan linda. Actualmente, trabajo en la ejecución de un proyecto nacional para el municipio.”