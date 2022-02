«Hacer la cárcel en El Vergel es matar el espíritu del barrio»

Arrendó parte de la tierra donde la intendencia de Moreno, en conjunto con el Ministerio de Justicia bonaerense, ya proyectan la cárcel. Es el barrio El Vergel, apacible, tranquilo, sin grandes obras de infraestructura y con lo básico de los derechos no prestados.

Guido Barros tiene un proyecto y desde el lugar de ciudadano y habitante, cuestiona con dureza el plan de la Jefa Mariel Fernández: «Este es un barrio olvidado, incluso hay gente que vive en el siglo pasado porque es su estilo. Hay mucha gente que sale a trabajar y otras que vive y trabaja acá, Es tranquilo, tenés caballos en la calle aunque vos lo creás, pero después están las necesidades de todo tipo. Un pavimento en forma de L que es un magro, un par de luces, pero no hay agua corriente, cloacas, hay un par de luces, no hay servicio de Internet, por lo tanto en ese plano es desastroso a nivel infraestructura».

¿Desde que tiempo vivís en El Vergel?

En este lugar hace más de un año y medio. Alquilamos acá para desarrollar un proyecto de plantas, cactus, pero con este proyecto de la cárcel estamos en un escenario de incertidumbre.

¿Estás informado o notificado que debés dejar el lugar, la tierra donde desarrollás el emprendimiento porque ahí se levantará la cárcel?

La cárcel es dentro del predio que alquilo. Supuestamente está información tiene más de un año y medio y aún así el dueño de la tierra nos lo alquiló, pensando que se iba a frenar o que era una mentira. Hicimos una inversión para tener un contrato a cinco años, mejoramos la calle, alambramos y ahora nos encontramos con esta sorpresa. Vinieron acá, hay una funcionaria Pasik (Subsecretaria de Acceso a la Justicia) que es un desastre porque tomó nota que en el predio solo había actividad económica cuando acá vivimos dos familias, somos once personas. Esa funcionaria, que supuestamente es del Frente de Todos, en la línea de CFK, de derechos humanos, que no tiene nada de derecho ni humano, lanzó la expropiación. El 28 de diciembre se presentó un oficial de justicia dándonos la noticia que teníamos treinta (30) días para desalojar. Hablamos con un abogado del Municipio que no está haciendo de intermediario, y le comunicamos que en el mes de enero es baja la actividad comercial, también por el tema del covid, entonces nos ofreció 15 días más para dejar este lugar. La cárcel se va a hacer porque ellos (el gobierno) ha hecho oídos sordos. La única que vez que se presentaron fue cuando se cortó la ruta. Hicieron un ciclo de charlas para explicar el tema pero lo que sucedió fue diluir el tema. Hay un abandono en el lugar y es algo que no les importa. El Vergel tiene magia, en encanto natural más allá del nivel socio económico, y esta decisión de hacer la cárcel en primer lugar significa esconder la mugre. Este barrio quedará rodeado por una cárcel, el depósito de Walmart, un Polo Industrial y del otro lado sobre la calle San Fernando hay viveros, por lo tanto la cárcel no solo destruye el barrio sino la vida y el mundo de los que viven en El Vergel.

En las charlas que ofrecieron las autoridades del Municipio de Moreno y la Provincia, se aseguró que la cárcel generará puestos de trabajo…

No, no, no. Para cualquier trabajo tenés que estar capacitado, por lo menos saber leer y escribir, y acá en el barrio hay personas que son analfabetas, gente de entre 20 y 30 años de edad. Acá hay que poner escuelas, Primaria, Secundaria y para Adultos para empezar a llevar a los vecinos a la normalidad. Antes eran los punteros pero ahora los planes sociales bajan por las cooperativas como otra forma de clientelismo, y lo menciono porque la gente rechazó espontáneamente la cárcel cuando se hizo el corte de ruta. Después vinieron las elecciones y comenzaron a bajar comida, planes y demás. Pasaste por la Ruta 24 y veías una mesita con una foto de la señora Mariel Fernández, y esa gente no estaba gratis ahí. Más allá que me tenga que ir de acá, hacer la cárcel en El Vergel es matar el espíritu del barrio.

