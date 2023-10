Pasacalles con mensaje de odio frente a la Universidad de Moreno. Respuesta de Mariel Fernández a Javier Milei

A las 2:52 de esta madrugada una camioneta azul de alta gama circula por la calle Corvalán y dobla a la derecha en Avenida Mitre.

Dos personas bajan del vehículo y toman la escalera que llevaba en su caja trasera el vehículo. Ganan altura y dejan en esa intersección un mensaje. A las 3:30 repiten la acción en el cruce de Mitre y Defensa. Los pasacalles quedaron instalados así: PAGATE tu UNIVER$IDAD PARÁSITO.

Esa manifestación no tiene una autoría definida, pero quienes lo pensaron y ejecutaron parecen comprender la propuesta de arancelamiento de la educación pública que expone Javier Milei, candidato a Presidente de La Libertad Avanza.

El calificativo que están los pasacalles no solo descalifica la educación pública sino que manifiesta su desprecio, justo en la jornada donde la UNM, a 40 años de la recuperación de la democracia argentina, realiza un Conversatorio que lleva como título un interrogante: ¿Qué hacemos con los discursos de Odio? Amenazas a la democracia.

Semanas atrás frente a la Universidad de La Matanza se colgó un pasacalle que tiene la misma frase pero con el agregado de Milei 2023:

La Intendenta de Moreno a través de cuenta en la red social X, posteó: «Así amaneció la esquina de la Universidad de Moreno. La muestra de lo que propone @JMilei. No ocultan lo que quieren hacer: arrebatarnos derechos. No nos quieren, desprecian a nuestro pueblo humilde y trabajador. No le demos lugar a que destruyan lo que tantos años de lucha nos costó construir y por lo que somos ejemplo en todo el mundo: la educación pública, gratuita y de calidad«: