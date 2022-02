«Que un movimiento social quede al frente del peronismo de Moreno es un triunfo del macrismo»

REPERCUSIONES DE LA LISTA QUE CORONA A MARIEL FERNÁNDEZ COMO PRÓXIMA PRESIDENTA DEL PJ DE MORENO –

El Peronismo de Moreno en la voz de Inés Iglesias, cuadro político de ANCLA Moreno, entrega una respuesta sobre la lista del PJ: no es de unidad sino Lista Única. Expresa que «desistieron de participar en una interna porque arriba se selló el mandato de negar la participación en los distritos donde manda el Frente de Todos». Como un anexo, que a lo largo de la historia carga con antecedentes, el padrón complementario.

Las razones de ningún modo cercenan la causa central: construir la fuerza para disputar a quien será la nueva presidenta del PJ de Moreno la Intendencia en 2023: «Casi que me sorprendo porque una vez que cambian las figuras que conducen los espacios los métodos siguen los de la vieja política, la realidad es lo que uno siente o intenta cuando uno construye, modificar eso, y en este caso la verdad no nos ha sorprendido porque ya no llegaban voces el pasado mes de diciembre que en todos los lugares que anduviera creciendo el poder del Frente de Todos, que se garantice la supuesta lista de unidad que como vos bien decís, la lista con los propios como claramente sucedió y con quienes hasta ayer eran críticos de la gestión y de la construcción política de Mariel y que hoy, yo diría que tristemente. Pero de todos modos no me sorprendió, para nosotros era un hecho que iba a suceder, entonces esto nos compromete más a mirar a futuro y poner todo el empeño en poder construir un espacio que se instale, que sea representativo y que pueda demostrar todavía acá en Moreno, que es posible que nos organicemos de otro modo y que el acceso al poder dé otros resultados. Hay una constante, una cosa lo que reclamo cuando estoy en el llano y otra cosa cuando ejerzo el poder. Ellos que antes decían “tiene que haber democratización”, hoy dicen, lo mejor es garantizar una lista de unidad de donde estén todos puestos los compañeros».

Ustedes intentaron, evaluaron presentar una lista y dar la discusión

Mirá, desde el mes de diciembre y viendo la información que nos iba llegando, realmente no nos quisimos prestar en este juego porque ya sabemos el resultado. Vos hacés la presentación de la lista y te van a buscar el pelo al huevo porque es así, esto es una constante, casi que es naturalizado, entonces, era triste que nos prestemos a ese juego. Esperábamos otra cosa de las modificaciones que se dieron en el Partido Justicialista, en las autoridades, pero bueno, es una realidad, no tenemos más remedio y por no aceptarla lo que hacemos es poner más fuerza para construir de otra manera, vamos a generar un espacio al que no le falte todo esto que estamos requiriendo nosotros de la construcción política de una parte del peronismo de Moreno.

Desde la conformación de las coaliciones al Partido Justicialista, desde adentro, se lo llamó sello, cáscara vacía, ¿ahora qué es?

El PJ y ahí, me hago casi que un poco cargo aunque no fui parte de las autoridades del Partido en las últimas etapas, pero entiendo que nos quedamos muy cortos en la función que ese espacio tenía que ejercer. Por supuesto que importa mucho quién conduce, cuando quien conduce no te da la llave, no te habilita a organizarte autónomamente dentro del espacio, cada vez que vos querés desarrollar una actividad se te frustra de alguna manera, los resultados son estos, una casa vacía, casi abandonada. Pero el General Perón nos enseñó que una cosa es el partido y otra cosa el movimiento, entonces yo digo, hoy, porque está bien lo que vos decís, hoy los frentes están destruyendo o ninguneando a los partidos, pero lo que pasa es que tiene que cambiar todo porque en los frentes el mecanismo es el mismo. Lo que hay que cambiar es la forma y los procedimientos de construcción de la verdadera democracia porque esto no es democrático. Lo saben ellos que lo han armado y lo sabemos nosotros, por más que diga que piense como debiera ser. Lo pensó Alberto Fernández, la verdad, y lo planteó. Yo creo que lo planteó también en el partido, él lo planteó, una de las cuestiones más reclamadas en las elecciones de 2021, las PASO, y que por eso la perdimos porque no hubo posibilidad de presentarse y disputar en la interna. Como era algo previsible no nos tiene que frustrar, ya está, es así. Sí me preocupa que seamos capaces de construir otra cosa, es un desafío. Nosotros en el espacio del Peronismo de Moreno, que ayer tuvimos una reunión muy rica en términos de cantidad de compañeros y porque todos llegaron a plantear el cómo seguimos para adelante, como disputamos el 2023, como nos conformamos realmente en un espacio que represente a todos. Ese es el desafío sabiendo que más de uno de los compañeros que pertenecemos al peronismo de Moreno, hemos tenido responsabilidad de gestión, algunos muchas más, algunos muchos menos y esto también hace que tengamos un gran esfuerzo de autocrítica, que lo hacemos, admitir errores que cada uno cometió, poder revisar para que todos aceptemos la diversidad porque esto es lo que yo también veo. Ahí (en la lista del PJ)son amigos por conveniencia, que salen contentos en la foto pero hasta ayer criticaban, son soldaditos de plomoitos de plomo y la propia tropa. Lo hablé anteriormente con vos, este modelo se institucionalizó también en los movimientos sociales, tristemente. Hoy quien conduce el Movimiento Evita (Emilio Pérsico) es capaz de decir públicamente que se lleva mejor con los empresarios que con los políticos y él ejerce una actividad política en el gobierno nacional, pero dice públicamente “me llevo mejor con los empresarios”, que por otra parte es así porque él es empresario. Yo creo que más de uno de ellos han construido de un modo tal que hoy se constituyen en lo que quiere modificar.

Pérsico es un empresario por lo que decís vos. Si miramos la línea de tiempo, a más de dos décadas del 2001, quien va a ejercer el poder y control del Partido Justicialista en Moreno es un movimiento social, ¿qué sucedió para arribar a este escenario? Esto los empuja a reaccionar en la construcción y vencer en 2023 porque la raíz no es solo de política partidaria sino profundamente cultural y vino para quedarse

También te diría que esto es un triunfo del macrismo, que un movimiento social esté al frente del peronismo de Moreno es un triunfo del macrismo, porque los recursos que en tiempos de Macri no tuvieron en general todos los gobiernos locales y yo lo viví de cerca, lo tuvieron algunos movimientos sociales, no todos, pero de un modo muy importante el Evita. Por eso hay un Pérsico que habla de los empresarios porque se llevaba ya muy bien antes con la representación del empresariado que fue el macrismo, yo a este triunfo lo veo desde ahí. Te conté una anécdota y lo hago una vez más, cuando estábamos en Desarrollo Social en el gobierno municipal anterior, se producen inundaciones. Recuerdo una casa destruida, llegamos con con las 4 chapas que teníamos porque no nos llegaban recursos de ningún lado a tratar de ver cómo ayudábamos a esa familia, pero al arribar había una casita pre fabricada instalada en el terreno, ¿cómo la conseguiste preguntamos? Fue el Movimiento Evita. Entonces, es así, la explicación hay que verla por ahí.

El Peronismo de Moreno para construirse como oposición a Mariel Fernández, ¿inició un camino que no tiene vuelta atrás? Si es así, ¿cuáles son sus pilares?

La continuidad de la organización hoy es foto, pasó con Mariel, fuimos sacamos foto, estaba Coco Lombardi en ese momento (funcionario de la Intendenta) y ahí se cortó todo. Tenemos que ser capaces con los compañeros de demostrar que entre todos construimos un espacio que se sostiene y crece en el tiempo. Se necesita organización, se necesita representatividad y para eso tenemos un trabajo enorme porque Moreno es intenso, hay que descentralizar, hay que trabajar la organización por la comunidad, por barrios, donde la gente vive los problemas diarios y necesita ser considerada y protagonizar. Otro aspecto es un liderazgo colectivo, un liderazgo colegiado lo cual no significa que en nuestro sistema aparezca la figura que nos sepa representar. Hoy todavía está en juego, nosotros estamos acompañados por Damián Contreras que es un compañero que está ejerciendo algo interesante en Ferrocarriles Argentinos, realmente nos está demostrando el acompañamiento que está haciendo al Peronismo de Moreno. Hay otra compañera como Patricia Rosemberg, pero como cualquier otro compañero y compañera que quiera aparecer, ser capaces de dilucidar y saber cuál está en mejores condiciones de representar ese conjunto. Debemos tener desarrollado un proyecto, ver qué necesita Moreno, todavía no aparece un perfil, una identidad de Moreno como distrito, por donde nosotros tenemos que mostrarnos al resto de la provincia y del país, no terminamos de definirlo. Entonces, me parece que es importante trabajar el proyecto, trabajar la organización popular y el liderazgo, esas tres cosas van a garantizar que constituyamos una alternativa seria que existan los mecanismos para poder participar democráticamente y confiar en que podamos alcanzar a recuperar el gobierno, que es recuperar el peronismo frente a las actuales formas que no nos convencen para nada.

