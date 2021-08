Si la Pyme Toma, el Estado cubre el 70 por ciento del salario

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, y el subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Gerardo Girón, firmaron el acta de adhesión del Municipio al Programa Te Sumo, recientemente lanzado por la cartera laboral y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El programa apunta a cubrir hasta el 70% del salario de las y los jóvenes que las PyMEs contraten, durante 12 meses, en un monto que varía según el tamaño de la empresa y es mayor en el caso de que se contraten mujeres y personas con identidad no binaria.

La firma se realizó durante la visita a ARBROS, una empresa familiar de 77 años de trayectoria en el diseño, fabricación, comercialización y servicio técnico de válvulas de uso en distintas industrias consolidando la marca Aerre como una referencia del mercado. Allí, Mónica Rabboni, Directora General, recibió a las autoridades locales y nacionales, realizaron una recorrida por los distintos sectores y conversaron acerca de los programas nacionales que aplica para la mejora de productividad y en la modernización tecnológica, tales como los nacionales Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) 2020 y el Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO).

Guillermo Merediz, afirmó que «Hoy la Argentina está produciendo, no solo más que el año pasado, sino más que en 2019, que era la pre-pandemia. Y eso significa que son miles las pymes en la Argentina que en este contexto apuestan, invierten y trabajan cada día y las que estamos acompañando porque son el corazón productivo de la Argentina.»

Asimismo, destacó la adhesión de Moreno al programa “Te Sumo”: “Estamos haciendo un esfuerzo sustantivo desde el gobierno nacional para que las empresas que contraten a jóvenes cuenten con un esquema de beneficios muy importante. Estamos convencidos que este es el camino, transitando las dificultades, pero seguros de que solo con producción y con trabajo vamos a poner al país de pie.”

Por su parte, Mariel Fernández expresó: “Nos sentimos muy acompañadas y acompañados no solo por la promoción de créditos que necesitan las industrias y Pymes de Moreno y todo el país, sino también por el acompañamiento presencial en nuestro Municipio».

“Estamos en un momento donde nos llenamos de esperanza con el avance de la vacunación, que nos permite salir de la pandemia de a poco. Con el apoyo de nuestro presidente y nuestro gobernador, ponemos en marcha políticas para promover la llegada de más industrias y la generación de trabajo. La salida a la crisis ocasionada por esta pandemia no es en soledad sino pensando todas y todos juntos como sacamos a la Argentina adelante”, resaltó la jefa comunal.

De la recorrida también participaron Laura Tuero, Directora Nacional de Desarrollo Regional PYME; Estefanía de Dios, Administradora del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL); Federico Fongi, Coordinador General de Comercio e Industria del IMDEL; y Juan Lagos, Coordinador General de Empleo y Capacitación para el Trabajo del IMDEL.

Además, Mariel Fernández y Guillermo Merediz firmaron un acta acuerdo para que Moreno cuente con un Enlace Municipal PyME que permitirá al municipio acceder de manera directa y personalizada, a través de una plataforma virtual, a todas las herramientas de financiamiento y asistencia del Ministerio de Desarrollo Productivo que están vigentes para fortalecer el sistema productivo local.

A continuación, participaron del cierre de la capacitación virtual en la cual se informó sobre los programas y herramientas Nacionales que brinda la Secretaría de la PYME y los Emprendedores para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.Programa Te Sumo

El programa “Te Sumo” promueve que las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes, se vean beneficiadas con una reducción en contribuciones patronales y reciban un apoyo económico del Estado (a través del Programa de Inserción Laboral y la entrega de Aportes No Reembolsables del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo FONDEP), que cubrirá el pago de hasta un 70 por ciento del salario de jóvenes de entre 18 y 24 años durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral.



Las PyMEs que quieran calificar en el «Te Sumo», tendrán que inscribirse en el portal de empleo: https://www.portalempleo.gob.ar/ y hacer click en el botón «Programa Te Sumo»; luego, la oficina de empleo del Ministerio de Trabajo más cercana al domicilio de las empresa, se va a contactar.