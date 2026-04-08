¿A dónde fueron a parar más de 8 mil millones de pesos del Fondo Educativo?

EJERCICIO 2025 –



La fuente oficial de información es la Secretaría de Economía a cargo de Mariela Bien. La funcionaria cargó en la página oficial del Municipio el cierre anual 2025, un documento de libre acceso para cualquier vecino /a, ciudadano /a.













Por supuesto que ese material debe ser analizado por concejales /as de todas las fuerzas políticas con el respaldo documental de todas las operaciones al momento de evaluar la Rendición de Cuentas y conocer en mayor detalle cómo y de qué manera la Intendenta Mariel Fernández gastó 290 mil millones de pesos durante el año 2025 y tuvo ingresos por 270 millones de pesos, un total que estuvo muy por debajo de lo presupuestado.



En marzo de 2025, en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, la Alcaldesa aseguró, una vez más, que todo el Fondo Educativo va a las escuelas: «Desde el 2020 llevamos construidas 128 aulas, que equivalen a 21 escuelas nuevas, y de estas, 85 fueron financiadas con el Fondo educativo. Desde la primera hora de nuestro gobierno el Fondo Educativo en su totalidad se usa para educación y especialmente para infraestructura escolar”.



Esa palabra empeñada puede ser rebatida y cuestionada solo con el registro de ejecución del gasto en el año 2024:







La épica repetida, una y otra vez, busca diferenciar el modelo de Fernández con el de sus antecesores, Walter Festa y Mariano West, quienes utilizaron el dinero, que debía ir a las escuelas, en festivales, mobiliario, arreglo de calles, pero también para cubir gastos corrientes (pago de sueldos). Desde el año 2020, gestión Mariel, jamás se utilizó en su totalidad el Fondo Educativo para construir, reparar o refaccionar las escuelas.



Hoy podemos observar el cierre anual 2025, y ver que más del 72 por ciento de lo que recibió la Municipalidad de Moreno no solo no fue a escuelas, museos, fiestas, festejos y/o festivales, sino que cubrió otros gastos ya que no se encuentra reflejado en el saldo bancario correspondiente, lo que constituye un desafío enorme para los /as concejales, del oficialismo y la oposición: deben hallar en la Rendición de Cuentas el objeto de tamaño gasto.



Iniciamos la secuencia de un trabajo periodístico simple, los escalones que nos conducen a preguntar a dónde fueron destinados 8 mil millones de pesos del Fondo Educativo el año pasado.



1- La Provincia de Buenos Aires, gestión Axel Kicillof, transfirió a Moreno algo más de 13.500 millones de pesos de ese fondo.







2- El Municipio solo comprometió GASTOS por unos 6.945 millones de pesos, pero efectivamente ejecutó (devengó) 4.565 millones de pesos y pagó 3.664 millones de pesos, quedando una deuda de 901 millones que cuenta con suficiente respaldo para su pago por medio del mencionado fondo.











3- Según los números oficiales, la cuenta bancaria de ese fondo afectado debería ser por lo menos de 9.894 millones de pesos, si descontamos lo pagado (3.664 millones de pesos) contra lo transferido por la Provincia (13.558 millones de pesos). Sin embargo en la cuenta del Banco Provincia solo se registran 1.329 millones de pesos.









4- El monto citado coincide con el saldo de libre Disponibilidad al 31 de diciembre de 2025





5- Podemos incorporar a la cuenta que el Municipio tenía un saldo al inicio de 271 millones de pesos y abonó 403 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2024 que pudo haber cancelado en éste. Aún queda por explicar a dónde fueron direccionados 8.162 millones de pesos.



6- A simple vista, tampoco parecen haberse restituido los recursos del Fondo Educativo utilizados en un destino distinto al asignado en los ejercicios anteriores, lo que hubiera abultado aún más el saldo que debía registrarse al cierre del ejercicio.



Aguardando respuestas completas, podemos inferir que la administración Mariel Fernández solo destinó el 28 por ciento del Fondo Educativo a tareas y/o trabajos vinculados al amplio campo que la ley permite (infraestructura escolar, actividades recreativas, culturales, deportivas).



El dibujo se nota demasiado y las escuelas se sostienen con parches que no tienen fondo.



Tal vez resulte de utilidad incorporar un tópico más del modelo exportable de La Capitana. Solo el año pasado cerró con un déficit de 19.600 millones de pesos, pero la bola hay que mirarla en el acumulado que trepó a27.500 millones de pesos, según las disposiciones de la Provincia para el cómputo del resultado del ejercicio.











En lo que respecta al resultado puro del ejercicio 2025, este déficit de casi 20.000 millones, equivale a algo más de 14 millones de dólares, básicamente por compromisos impagos con proveedores que deben cancelarse perentoriamente, salvo que el Municipio pueda acordar un plan de pago a más largo plazo o en cuotas que alivie un 2026 que parece muy complejo financieramente.