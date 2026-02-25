Abierta la preinscripción a las diplomaturas de la UNA sede Moreno

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio junto a la Universidad Nacional de las Artes (UNA), pondrá en marcha el ciclo lectivo 2026 con nuevas diplomaturas de extensión que comenzarán en abril en su sede ubicada en Alcorta 2854, Moreno Centro (Edificio ex Club Mariano Moreno).



Las propuestas formativas incluyen la Diplomatura en Puesta Escénica de las Danzas Folklóricas y Populares Argentinas, con seis horas semanales de cursada; la Diplomatura en Tango en 360°, con ocho horas semanales; la Diplomatura en Música Folklórica Argentina, con seis horas semanales; y la Diplomatura en Gestión de las Artes Populares desde las Barriadas, con seis horas semanales.



La preinscripción, destinada a personas mayores de 16 años, se encuentra disponible hasta el 28 de febrero a través del enlace



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs3u5HpAblDVbTqDsWge96tAXblLfUa74U3AsVcc0TYNtqYQ/viewform?usp=send_form.



Las cursadas iniciarán en abril de 2026 y combinarán clases virtuales con instancias presenciales.



Para más información y consultas de los programas visitar https://folklore.una.edu.ar/diplomaturas/