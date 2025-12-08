«Acompañamos lo que decida Mariel y vamos por proyectos grandes»



Hombre mirando el futuro. Figura que en la gestión inició con licencia en el cargo de concejal y luego, por imperio de las manos o ruptura con Pueblo Libre de Mariano West, asumió la banca. Con el paso de los años, Emmanuel Fernández, hermano de la Intendenta, fue delineando su perfil. Preside el Honorable Concejo Deliberante y conduce la Agrupación Reconquista, un apéndice del Movimiento Evita que capta voluntades, permanentemente.



El sábado, minutos antes de la presidir la jura de los nuevos /as concejales /as, Fernández aceptó hablar con Desalambrar acerca del proyecto partidario y político.



En primer lugar puso en consideración el equipo de concejales /as que «ayudará al Ejecutivo» sosteniendo como premisa que si «el Concejo Deliberante es la casa del pueblo» hay que «seguir escuchando a la gente y llevar al recinto las iniciativas».



De la impronta feminista que le dará al «marielismo legislativo» la incorporación de Giselle «Yiyo» Coronel, y la pregunta respondida por el Presidente del HCD sobre si intención o no de suceder a Mariel en la Intendencia.



¿Te preparás para ser Intendente en 2027?



Falta falta mucho recorrido, la Intendenta empezó a de alguna forma caminar la Provincia de Buenos Aires y nosotros vamos por proyectos grandes. Todo todo lo que se vaya generando a través de la política va a ser en función de lo que ella defina para el crecimiento de nuestra organización, pero por sobre todas las cosas también ser un aporte importante en la provincia, en la discusión política de hacia dónde queremos ir, sin enfrentamientos internos del peronismo, pero sí proponiendo.



Es decir que vas a disputar la Intendencia



Todos estamos dispuestos a hacer lo que nuestra conducción diga, así que va a ser importante eso, poder acompañar el proyecto sin descuidar nuestra casa, que es Moreno.



