Actualizar datos personales para no perder el beneficio de 78 mil pesos

Antes del 3 de septiembre los /as beneficiarias /os del ex Potenciar Trabajo deberán ingresar al sistema y recargar los datos personales. Quienes no completen este trámite corren el riesgo de perder el cobro de $78.000.

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL –



Para garantizar el cobro del Acompañamiento Social, los beneficiarios deben seguir los siguientes pasos:

Acceso a Mi Argentina : Ingresar a la aplicación Mi Argentina, disponible en dispositivos móviles y computadoras.

: Ingresar a la aplicación Mi Argentina, disponible en dispositivos móviles y computadoras. Registro o inicio de sesión : Si no se tiene una cuenta, es necesario registrarse utilizando el número de CUIL y otros datos personales. Si ya se posee una cuenta, simplemente iniciar sesión.

: Si no se tiene una cuenta, es necesario registrarse utilizando el número de CUIL y otros datos personales. Si ya se posee una cuenta, simplemente iniciar sesión. Actualización de datos : Dentro de la aplicación, seleccionar la opción correspondiente al programa Acompañamiento Social y completar el formulario con los datos personales requeridos, como nombre, DNI, información de contacto, nivel educativo, situación laboral, capacitación y vivienda.

: Dentro de la aplicación, seleccionar la opción correspondiente al programa Acompañamiento Social y completar el formulario con los datos personales requeridos, como nombre, DNI, información de contacto, nivel educativo, situación laboral, capacitación y vivienda. Verificación y envío: Es fundamental revisar que la información proporcionada sea correcta antes de enviar el formulario.

Los beneficiarios tienen tiempo hasta el 3 de septiembre para completar este trámite.