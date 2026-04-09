Adorni tuvo más de 100% de aumento de sueldo desde diciembre



El jefe de Gabinete y el resto de los ministros cobraban un salario bruto de $3.534.006 en diciembre y a partir de mayo ganarán $8.020.866.



La Justicia avanza a gran velocidad sobre Manuel Adorni en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, pero esas noticias que agobian al Jefe de Gabinete se contraponen con el aumento del 123% de su sueldo, en comparación con lo que ganaba en diciembre. Pasará a cobrar $8.020.866 brutos por mes.



Este salto corresponde a la decisión de Javier Milei de descongelar los salarios de todos los funcionarios del Gabinete Nacional, a través del Decreto 931/2025 publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial. En el texto no se aclaraba porcentaje ni número que recibirían de incremento los ministros, secretarios y subsecretarios de la gestión libertaria.



Según publicó La Nación, la plana mayor de los funcionarios ya recibió incrementos superiores al 100% en los primeros meses del año gracias a este decreto. En detalle, los ministros cobraban en diciembre un salario bruto de $3.534.006 y a partir de enero recibieron $7.129.501. Luego, en febrero, subió a $7.272.091; en abril a $7.902.331; y en mayo a $8.020.866.



Al contrastarlo con lo que cobraban anteriormente, el incremento entre diciembre y febrero alcanza el 102%, si se compara diciembre con abril, trepa al 120%, y entre diciembre frente a mayo, llega al 123%.