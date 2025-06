«Ante la condena a Cristina se hace más necesario la unidad del peronismo y el campo popular»

Lo que era probable se consumó ayer por la tarde. Cristina Fernández de Kirchner ya no será candidata a nada. Su destino próximo, arresto domiciliario y un tiempo glorioso para planificar la resistencia ya que «la Corte con el fallo no reduce la centralidad de quien tuvo dos mandatos como Presidenta de la Nación».

La gran pregunta desde ayer es si el FALLO promueve la ejecución de una acción política que CFK le reclama a Kicillof: desactivar la elección desdoblada y llevar el juego único al mes de octubre. El gobernador está en su sano juicio y reconoce que se abrió otro proceso, pero las cartas, intereses, proyectos y lo fundacional, ese conjunto ¿puede equilibrarse con la RESISTENCIA, desde un discurso donde no puede faltar el ataque a la democracia siendo víctima Cristina? ¿Que pretenderá ahora cada parte de Unión por la Patria en pos de consumar la unidad?



Martín Arrizabalaga es el hombre designado por el Movimiento Derecho al Futuro Moreno para emitir una opinión fundada en lo que sabe, esto significa que su palabra no es un comentario: «Ante lo sucedido no va a ser ni más fácil ni más difícil pero SI MAS NECESARIO la construcción de esa UNIDAD que todos planteamos como necesaria, que a partir de ayer se hace aún mas necesaria. Hay que construir la unidad con mayor determinación pero ahora se complejiza más, no es más fácil ni más difícil para Axel aceptar o no aceptar. Es un camino que hay que recorrerlo, tenemos claro hacia donde vamos. Ahora frente a esto (NdR: la condena a CFK) no cambia todo pero modifica las condiciones y hace que la unidad del peronismo y del campo popular sea muy importante porque lo que ocurrió nos pega en la cara, trasciende a Cristina porque nos pega en lo que nos falta hacer».

