

El presidente Javier Milei en Estados Unidos al lado del líder Donald Trump. Foto de época, bombas y guerras.



“China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian su nombre, caerán, y entonces la situación va a ser más pura y limpia”, sostuvo desde Nueva York, donde participará de la Argentina Week.



Para Milei, Irán “no solo que estaba enriqueciendo uranio de una manera verdaderamente profunda» sino que desarrollaba material nuclear lo que representa una amenaza para el mundo. “Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica, en términos de riesgo, no solo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo”, alertó, y sumó: “Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional donde tiene vínculos, por ejemplo, en Latinoamérica con Cuba, con Venezuela y que desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región”.



Por su parte, reveló que la Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia” al tiempo que planteó una mejora de los términos de intercambio a raíz de la suba del petróleo. “Es probable que para la segunda mitad del año todos los procesos bélicos hayan encontrado un final y entonces, en ese contexto, los precios se acomoden. Va a ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina. Hay que saberlo aprovechar”, afirmó.



Por último, destacó la organización la Argentina Week y planteó que la administración libertaria mostrará al país “como una oportunidad de negocios”, por lo que, durante su discurso, utilizará las “herramientas del análisis financiero para mostrar que Argentina es una gran oportunidad de inversión”.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS