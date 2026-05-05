Argentina firma con Alemania la mayor exportación de GNL de su historia



Alemania estableció una alianza estratégica con un socio sudamericano para la provisión anual de 2 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL). La entidad estatal Securing Energy for Europe y el consorcio Southern Energy S.A. formalizaron este nexo comercial que entrará en vigor a finales de 2027. De acuerdo con Deutsche Welle, el convenio tendrá una validez de ocho años y constituye el vínculo inicial de largo plazo con un proveedor de dicha región.



Esta carga representa 9 millones de metros cúbicos cada jornada y proyecta ganancias por encima de los US$7.000 millones según los valores del mercado. «Esto es un hito histórico«, destacó el experto Carl Moses a DW, debido a que el pacto garantiza estabilidad para la manufactura europea. La operación fortalece la credibilidad internacional sobre la competencia extractiva del territorio exportador y amplía las fuentes de combustible germánicas frente a la demanda global.



Argentina exportará los productos de Vaca Muerta hacia el mercado alemán a partir del 2027. Esa formación geológica posee una de las reservas de gas no convencional más extensas del mundo, lo cual otorga al país austral un rol protagónico en la seguridad energética global.



El plan logístico contempla un ducto de 500 kilómetros desde Neuquén hasta el litoral de Río Negro. En dicha zona operarán naves de licuefacción flotante con una producción inicial de 6 millones de toneladas anuales. El mandatario Alberto Weretilneck confirmó que ‘el GNL que saldrá desde nuestra costa ya tiene contrato con Europa’, lo cual asegura la viabilidad comercial del trayecto marítimo.



Un grupo integrado por YPF, Pan American Energy y Pampa Energía lidera la iniciativa junto a socios externos. Los portavoces del consorcio buscan ‘monetizar los vastos recursos de gas’ para obtener moneda extranjera estable. Esa estrategia pretende transformar el panorama económico nacional mediante la consolidación del sector hidrocarburífero en el escenario internacional.



