Asesinó a un niño de 4 años

Las pericias médicas realizadas a un niño de 4 años que ingresó sin vida al el Hospital Mariano y Luciano de la Vega fueron claves para desentrañar el crimen porque «observan signos de violencia» en el pequeño cuerpo. La conmoción en el barrio La Gloria es total.



El homicida, Cristian Torrico Mendoza, sugirió que el niño «murió mientras dormía». Luego en la Comisaría de Cuartel V buscó ratificar la hipótesis hasta que desde su boca salió la «confesión que había ahorcado a Sebastián Yafrate», el hijo de su pareja.



Quedó acusado de “homicidio agravado por venganza transversal”. Esta calificación reconoce el agravante ya que se trata del acto de quitarle la vida a una persona para causar sufrimiento y dolor a un tercero con quien el autor tiene una relación. Este delito tiene una pena en expectativa de prisión perpetua.



El resultado de la autopsia de Sebastián Yafrate, realizada en el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez, arrojó como resultado que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por obstrucción, lo que se condice con la confesión de Torrico Mendoza.

NdR: nota con datos del colega Rodrigo Solórzano.