«Aspiro a que el nuevo gobierno ponga en valor lo que nos tocó vivir durante los primeros 15 años de la Universidad Nacional de Moreno»



El hombre que no está solo y observa la dinámica democrática que abraza a la Universidad Nacional de Moreno. La jornada de Asamblea da comienzo, el reloj del tiempo corre y Hugo Andrade transita sus últimos días como Rector, una responsabilidad que asumió a lo largo de una década y media.



Inició como «organizador» a propuesta del gobierno municipal, en aquel momento a cargo de Andrés Arregui. Constituida la UNM se abrió el sendero para la construcción de los gobiernos universitarios y se convalidó su figura. Consagrada una nueva etapa, ya elegido el Cuarto Gobierno que ratifica la «autonomía y el rumbo histórico«, el Rector saliente repasa los «inicios» de un proyecto que se arraigó en el territorio y, a pesar de nueve años de obstáculos, no paró de crecer.



El licenciado Hugo Andrade, hombre con 30 años de vida universitaria, entrega varias definiciones institucionales y política.



Por supuesto que sigue en la UNM respetando una línea de acción: «Mi interés es predicar, persuadir, ahora que dejo de ser el Rector le podré dedicar más tiempo. Creo que el éxito de lo construido, de las bases de la universidad en estos 15 años es esta alternancia, esta posibilidad de que un nuevo gobierno mejore, perfeccione lo hecho y siga adelante».



«La Universidad es un proyecto demasiado importante para Moreno que no puede tener resistencia de todo, no tiene ningún sentido», declara Andrade que siempre manifestó el convencimiento sobre el futuro porque llegará el momento en que un egresado o egresada de la UNM gobierne los destinos de Moreno. Y el tiempo no para.



