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viernes, 20 de marzo de 2026

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ATE Unidad: salarios municipales de pobreza, piensan llevar la demanda a Kicillof

viernes, 20 de marzo de 2026 2 min de lectura


El sector, tal vez el único, que logró que una mayoría imponente salga a las calles a desafiar el desguace de Milei, perdió más de un 50 por ciento su poder adquisitivo desde diciembre de 2023 hasta el mismo mes de 2025. Los /as trabajadores /as universitarios permanecen de pie y resisten.


En Moreno, los /as trabajadores municipales perdieron en el período diciembre 2019 – diciembre 2025, el 160 por ciento en su capacidad de subsistencia. Hay que crear otro algoritmo porque AJUSTE no logra viralización.


Ganar la calle y tomar posición frente al Palacio municipal. Martes de radio abierta y las corrientes opositoras a la conducción gremial de ATE, ponen en valor la palabra con un enfoque de construcción que aglutine a municipales de otros distritos, un cuerpo sólido que llegue al epicentro palaciego de La Plata y reclame una respuesta del gobernador:


«¡Exigimos Equiparación de Salarios entre los municipales del Conurbano y el personal provincial!

¡Y que se cumpla la Ley 14656 de pase a planta permanente!

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