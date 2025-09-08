Axel el Gran ganador

Victoria aplastante del gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Derrota contundente del gobierno nacional que apostó a «sepultar al kirchnerismo». Cinco de ocho secciones quedaron en manos de Fuerza Patria. Casi 15 puntos de diferencia enterró el «empate técnico».



La apuesta de elecciones desdobladas dejó atrás el desafío para convertirse en certeza: tercera victoria de Kicillof ante el «mileísmo«, confirmación del liderazgo, aspiraciones reales para iniciar la construcción de una síntesis con el Movimiento Derecho al Futuro como nave insignia.