«Basta de presos inocentes, pedimos justicia por Axel»



Una niña, que en la actualidad tiene 18 años, atravesó horrores que marcan su vida y no hay margen a dudar que es la víctima de abusos reiterados, agravados por los vínculos. Años de sometimiento y destrucción humana.



El caso, historia, se volvió causa penal en el año 2018 cuando «la víctima» es acompañada por su abuela materna y radica la primer denuncia. Es detenido y privado de la libertad su padrastro, David Teves (pareja de la madre). Durante cinco años el imputado esperó el juicio y cuando llega la instancia final «la niña» pide contar la «verdad» y cambia todo. Teves es sobreseído y desde el 2023 la investigación se dirige a sus familiares (padre y dos hermanos) pero alcanza al tío de sangre de la niña, Axel Vilchez, detenido y alojado en un penal desde hace cinco meses.



Su abuela, hermana y esposa «alzan la bandera de justicia e inocencia», sin desconocer que «la niña es víctima» pero asegurando que «Axel también lo es».

Cuando suelen exponerse «delitos intrafamiliares» a modo de título, la complejidad que entraña la historia es una descripción del infierno en la tierra.

Entrevista en Desalambrar Tv:



