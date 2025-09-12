Berni y el fantasma 2001

Actual senador bonaerense, ex Ministro de Seguridad de Axel Kicillof, el Teniente Sergio Berni ofreció un análisis político tras la victoria de Kicillof en la Provincia o la durísima derrota de Milei en la Provincia de Buenos Aires.



Por estilo directo, la bibliografía de Berni ofrece abundancia discursiva, pero la observación hacia el gobierno nacional en torno a la ceguera, la implosión interna y las urnas que castigan, representan un desafío institucional para un hombre que detesta la política y el Estado. Las manifestación «advirtiendo» a Milei que debe «cambiar algo» no son exclusivas de Sergio Berni, diríamos que lo del senador bonaerense no es original porque el planteo goza de un carácter transversal, va desde la izquierda hasta la centroderecha, pasando por el pan peronismo.



No obstante la manifestación de Berni augura que «de no cambiar Milei», la gente lo va a echar a la calle. «Milei tiene mandato hasta 2027, pero hay que ver si la sociedad lo puede seguir soportando”, afirmó porque el «hartazgo ciudadano puede traducirse en un quiebre si no se registran cambios sustanciales en la conducción económica y política del Gobierno nacional».