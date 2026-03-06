Bunker narco en La Reja, desactivado

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno, bajo la conducción de la intendenta Mariel Fernández, junto a la Fiscalía N°12, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Policía bonaerense, realizó la desactivación de un búnker narco en el barrio Lomas Verdes de la localidad de La Reja, identificado como un punto de reincidencia criminal vinculado a la venta de drogas y al ocultamiento de personas con pedido de captura.



El operativo incluyó la demolición de las edificaciones precarias utilizadas para estas actividades ilícitas, ubicadas en un pasaje angosto emplazado en la zona de las calles Estados Unidos y Pericles. En las investigaciones se constató que el lugar contaba con construcciones que cerraban las salidas del pasaje, una disposición utilizada para dificultar las recorridas policiales y generar un espacio de resguardo para quienes operaban en el sitio.



La Fiscalía N°12 había identificado este sector como un núcleo operativo del narcomenudeo. En el lugar ya se habían realizado seis procedimientos que derivaron en allanamientos, secuestros de drogas, armas y detenciones de personas vinculadas a estos delitos.



Mariel Fernández, acompañó el operativo y expresó: “Agradecemos la información que las y los vecinos presentan de forma anónima y que denunciamos desde el municipio, porque es fundamental para el avance de estas investigaciones.”











Además, destacó que “esta demolición forma parte de una política integral de seguridad, además del hostigamiento contra el narcomenudeo, acompañamos a las personas que están con problemas de consumo, a los jóvenes en conflicto con la ley y ofrecemos una gran cantidad de propuestas educativas, culturales y de formación laboral».



También estuvieron presentes Ismael Castro, secretario de Seguridad municipal, Gonzalo García, vicerrector del Instituto Vucetich; Christian Martínez Cuesta, director provincial de análisis e investigaciones,; Leandro Ventricelli, fiscal de la UFI 12; Miguel Salazar, superintendente amba oeste 2 y Damián Castro Caratti, jefe de la DDA Moren-Gral Rodriguez.