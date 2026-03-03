El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes en Avellaneda la obra de ampliación de la Escuela Técnica Nº 6 y el nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº59 que comenzó a funcionar hoy. Fue junto a la vicegobernadora Verónica Magario; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Jorge Ferraresi; y el director del establecimiento secundario, Alfredo Fernández.
En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos iniciando un nuevo período de clases en un contexto muy difícil debido a un Gobierno nacional que está destruyendo todas las capacidades del Estado: en materia educativa no solo paralizó todas las obras que estaban en marcha, sino que desfinanció por completo el sistema público”. “El Estado no es un concepto teórico: son las escuelas, sus alumnos y sus docentes. Destruirlo es quitarle a los pibes y pibas la oportunidad de que tengan un futuro mejor”, agregó.
“Cada vez que viene un gobierno de derecha, se ensaña particularmente con las escuelas técnicas: les molestan y les cortan los presupuestos porque en su modelo de país no hay lugar para la producción nacional”, sostuvo el Gobernador y añadió: “En la provincia tenemos un pensamiento diametralmente opuesto: invertimos y seguimos apostando a la educación técnica porque creemos que son un engranaje clave para un proyecto con industria, desarrollo y soberanía”.
Por su parte, Magario sostuvo: “A diferencia del Gobierno nacional que desfinancia a la educación en todos los niveles, nosotros seguimos invirtiendo porque sabemos que el 70% de los alumnos bonaerenses van a la escuela pública. En la Provincia, si no existiera el Estado la inmensa mayoría de pibes y pibas se quedarían sin poder estudiar y sin futuro”.
Al respecto, Terigi subrayó: “Hoy tenemos una discusión de fondo respecto a qué tipo de Estado queremos construir: uno que se retira y limita su acción, o uno que asume la responsabilidad de igualar oportunidades”. “La jornada de hoy refuerza nuestra convicción de que el Estado debe ser el garante del derecho a la educación a través de más inversión y políticas públicas como se hace en la provincia de Buenos Aires”, manifestó.
